Nikt nie słyszał, jak ośmioletni Kamil z Częstochowy wołał o pomoc. Sąsiedzi: Tu są grube mury

W Stradomiu, dzielnicy Częstochowy (woj. śląskie, powiat częstochowski) kilka tygodni temu ośmioletni Kamil walczył o życie. Mimo tego, że w kamienicy przy ul. Kosynierskiej mieszka kilkadziesiąt osób, nikt nie widział, ani nie słyszał tego, co działo się w jednym z mieszkań.

Częstochowa. Nikt nie wiedział, co dzieje się za drzwiami mieszkania

Mieszkania, w którym wraz z rodziną żył ośmioletni Kamil, nie trzeba długo szukać, jest na parterze. To tam przez pięć dni leżał skatowany przez swojego ojczyma chłopiec. W dniu znalezienia przez biologicznego ojca Kamil miał poparzoną głowę, twarz, klatkę piersiową i włosy. Na jego ciele znaleziono też ślady bicia, przypalania papierosami oraz kopania. W niewielkim mieszkaniu przez cały ten czas byli również matka chłopca, ojczym, ciotka, wuj oraz siedmioro innych dzieci.



3 kwietnia chłopca znalazł jego biologiczny ojciec, pan Artur. - Czuć było ropą. Zasikany był. Leżał na łóżku przy piecu, zwinięty jak śmieć. Bardzo poparzony na twarzy. Ręce i nogi miał połamane - relacjonował ojciec chłopca, cytowany przez portal natemat.pl. - Ta jego twarz, oblana benzyną albo jakąś inną substancją. Na pożegnaniu miał makijaż, ale i tak było widać te oparzenia - dodał mężczyzna.



W dniu znalezienia syna mężczyzna natychmiast zadzwonił po pomoc medyczną. Jego stan był bardzo poważny, trafił do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. Chłopiec był odwodniony, niedożywiony i brudny, z rozległymi ranami oparzeniowymi, które spowodowały zakażenie organizmu. Kamil został wprowadzony w śpiączkę farmakologiczną. Zmarł po 35 dniach, w nocy z 7 na 8 maja.

Częstochowa. Na parterze dział się horror, którego nikt nie słyszał

Sąsiedzi, którzy mieszkają w kamienicy przy ul. Kosynierskiej, utrzymują, że nic nie słyszeli, nie wiedzieli, co dzieje się w mieszkaniu na parterze. - Tu są grube mury. Oni mieszkali w jednym końcu, my w drugim. Mamy jeszcze małe dziecko, cztery latka ma, ciągle siedzi na telefonie. Telewizor głośno gra. Jak mieliśmy coś słyszeć? - zwrócił uwagę jeden z mieszkańców w rozmowie z dziennikarkami portalu natemat.pl. - Tak nas krytykują, że nie poszłam na zebranie do dziecka - komentowała jedna z sąsiadek. - Powinienem być wścibski, wchodzić, podglądać tych ludzi? Ta wypowiedź uderzałaby we mnie. Nie żyję cudzym życiem, nie wydaję wyroków. Można tylko ubolewać nad losem dzieciaka - zwrócił uwagę inny z mieszkańców kamienicy, w odpowiedzi na to, czy zauważył, co działo się w mieszkaniu, w którym żył Kamil.



Z relacji jednej z sąsiadek wynika, że 30 marca, przed znalezieniem chłopca, w budynku był nadzór budowlany. - W każdym mieszkaniu byli, chodzili, zdjęcia robili. Nikt nie widział poparzonego dziecka? Musieli widzieć - komentował jeden z sąsiadów. Wojciech i Aneta zgodnie tłumaczyli, że nie widzieli, co działo się z Kamilem.

Częstochowa. "Dawid nie tolerował Kamila"

Magdalena, matka Kamila żyła wraz ze swoimi dziećmi oraz mężem Dawidem B. w wynajmowanym mieszkaniu na Stradomiu. Mieszkali tam razem z siostrą kobiety, Anetą, jej mężem Wojciechem (z którym Magdalena miała dwoje dzieci) oraz dwojgiem ich dzieci. Obie kobiety były niepełnosprawne intelektualnie. W szkole specjalnej Magdalena poznała Artura. W 2015 roku urodził się Kamil. W tym samym roku Magdalena wzięła z nim ślub. Rok później urodził się ich drugi syn Fabian.

W 2017 roku para się rozwiodła. Wówczas Artur został pozbawiony praw rodzicielskich, dziećmi zajmowała się Magdalena. W 2020 roku kobieta ponownie wyszła za mąż, tym razem za Dawid B. - Troszkę krzyczał, nadpobudliwy był, ale czy agresywny, to ja do końca nie wiem. Miał takie swoje odpały: koledzy, ulica, pijaństwo. Znikał na parę dni. Siedział za kradzieże, jakieś duperelki - przekazała koleżanka Dawida B.



Według mieszkańców, którzy znali rodzinę, przemoc pojawiła się w domu dopiero po tym, jak Magdalena poznała Dawida B. - To Dawid się do wszystkiego przyczynił. Ona wcześniej dbała o dzieci, kupowała leki, tam nie było przemocy. Wszystkiemu winna jest jedna osoba. Jej bardziej zależało na nim niż na dziecku - mówiła jedna z mieszkanek dzielnicy. - Ludzie wiedzieli, że Dawid nie toleruje Kamila, Fabiana też średnio. Ale Kamil bardziej go denerwował, bo był dzieckiem ruchliwym - dodała kolejna z sąsiadek. Koleżanka Magdaleny zwróciła uwagę, że kobieta na wszystko pozwalała swojemu partnerowi, nie chciała, by odszedł od rodziny. - Gdyby ojciec biologiczny nie znalazł Kamilka, to jeśli on by umarł w domu, to oni by go po prostu zakopali, żeby śladu nie było - przekazała kobieta, w rozmowie z portalem natemat.pl.