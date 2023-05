Kutno. Potężny pożar w zakładzie produkującym rozpuszczalniki. Dym widoczny z kilku kilometrów

Jedna osoba została ranna w pożarze, który wybuchł w środę rano w Kutnie (woj. łódzkie) w zakładzie produkującym rozpuszczalniki. To 56-letni pracownik firmy, został już przewieziony do szpitala. Z żywiołem walczy ponad 20 zastępów straży pożarnej. Akcja może potrwać do późnego wieczora.

3 screen z Facebooka / panoramakutna.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl