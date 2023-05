Zamiast browaru będzie galeria handlowa w Ostrowie Wielkopolskim. Był symbolem miasta od XIX wieku

Zakład Budowlano Remontowy BUDREM Sp. z o.o. od marca br. prowadzi prace rozbiórkowe na terenie dawnego browaru w Ostrowie Wielkopolskim (woj. wielkopolskie, pow. ostrowski). Na jego miejscu powstanie nowoczesne centrum handlowe, którego deweloperem jest firma RG Leasing.

REKLAMA

Zobacz wideo Tusk w Lidzbarku, czyli pomiatanie Morawieckim, rada dla ósmoklasistów, darmowe leki i krowa

Ostrów Wielkopolski. Galeria w miejsce browaru

Stary browar do tej pory mieścił się między ulicą Browarną a aleją Juliusza Słowackiego. Już wiadomo, że jego miejsce zastąpi galeria handlowa. Budową zajmie się firma RG Leasing, która odpowiada za budowę parków handlowych Multibox. Projekt budowy zakłada, że nowy budynek będzie się wpisywał w otaczającą go śródmiejską zabudowę. Ma to być kompleks o łącznej powierzchni handlowej około kilkunastu tysięcy metrów kwadratowych - przekazuje portal investmap.pl.

Alkohol i przemoc w ukraińskich rodzinach. "Słyszymy, że u nich tak można"

Długa historia browaru w Ostrowie Wielkopolskim

Stary browar w Ostrowie Wielkopolskim powstał w 1839 roku. W 1872 roku został przejęty przez mistrza piwowarskiego Richarda Hirscha z Göslar. Od tego czasu przechodził największy rozkwit. Po II wojnie światowej zakład został upaństwowiony i dopiero w XX wieku ponownie urósł w siłę.

Zarzut dla ciężarnej i pijanej 39-latki. Zaniedbała dziecko

W 1994 zmodernizowano browar, po czym został kupiony przez przedsiębiorcę Jana Kulczyka. Spora część mieszkańców miasta uważa, że to on był odpowiedzialny za upadek browaru, inni biorą pod uwagę czynniki ekonomiczne. Po raz ostatni wyprodukowano tam piwo w 2001 roku. Mieszkańcy Ostrowa Wielkopolskiego do dziś wspominają lokalne marki piwa, takie jak Wojtek, Jubileusz czy Mocny Lech - informuje "Gazeta Wyborcza".

W związku ze zburzeniem browaru, w internecie możemy znaleźć filmy, które przedstawiają, w jakim stanie był przed zburzeniem. Teraz ten symbol miasta stał się jedynie wspomnieniem.