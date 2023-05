10-latek wjechał rowerem wprost pod samochód. Chłopiec z ciężkimi obrażeniami trafił do szpitala

Do zdarzenia doszło w niedzielę (21 maja) po godzinie 20, w niewielkiej miejscowości Wiciejowo w gminie Bodzanów (pow. płocki). Grupa dzieci jechała na rowerach pod opieką dorosłej kobiety. Nagle 10-latek wyjechał na środek jezdni wprost pod nadjeżdżający samochód.

Groźny wypadek rowerowy. 10-latek wjechał wprost pod nadjeżdżający samochód

Jak wynika z policyjnego komunikatu, grupa dzieci jechała na rowerach prawą stroną jezdni. Towarzyszyła im dorosła kobieta, która opiekowała się nieletnimi. Kiedy zauważyła nadjeżdżające pojazdy, zwróciła podopiecznym uwagę, aby zjechali na pobocze. Do wypadku doszło w trakcie wyprzedzania rowerzystów przez jedną z kierujących. Kiedy kobieta rozpoczęła manewr, nagle na środek jezdni wyjechał 10-latek. Kierująca samochodem osobowym za wszelką cenę próbowała uniknąć zderzenia z nieletnim.

"(Kobieta - red.) zjechała na lewą stronę drogi, a następnie do przydrożnego rowu, niestety mimo to doszło do zdarzenia" - poinformowała sierżantka sztabowa Monika Jakubowska, rzeczniczka policji w Płocku. Chłopiec z ciężkimi obrażeniami został przetransportowany do szpitala. Przeprowadzone przez służby badanie na zawartość alkoholu wykazało, że zarówno kobieta kierująca pojazdem, jak i opiekunka dzieci były trzeźwe.

Policja apeluje o ostrożność na drodze

Policjantka zaapelowała także do wszystkich uczestników ruchu drogowego, aby zachować rozwagę i szczególną ostrożność na drodze. W trakcie poruszania się należy bacznie obserwować swoje otoczenie, tak by zadbać nie tylko o swoje własne, ale także o bezpieczeństwo innych. Policja od lat apeluje także do rowerzystów. Mimo że przepisy dotyczące ruchu rowerów nie nakładają obowiązku korzystania z kasków ochronnych i elementów odblaskowych, zaleca się, aby jak najdokładniej chronić części ciała narażone na urazy. Podobnie z elementami odblaskowymi, które w wielu przypadkach mogą uratować zdrowie lub życie.