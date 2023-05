Setki zużytych strzykawek w kanale Olszynka. Sprawę bada prokuratura

Jeden z mieszkańców wsi Drużyna (w gminie Mosina, w woj. wielkopolskim) 3 maja biegł trasą z Pecnej do Borkowic. Jego uwagę zwrócił zanieczyszczony kanał Olszynka, a dokładnie pływające w wodze strzykawki, igły, elementy kroplówek, ampułki po lekach, a także elementy sprzętu rehabilitacyjnego. Mężczyzna zawiadomił lokalną prasę.

REKLAMA

Zobacz wideo "Nie zastanawiamy się, jak koszulka za 30 zł wpływa na środowisko"

Zużyte strzykawki w kanale Olszynka. "Chciałbym, żeby mieszkańcy nie przechodzili obojętnie obok barbarzyństwa"

"Chciałbym, żeby mieszkańcy tej gminy nie przechodzili obojętnie obok barbarzyństwa, jakie dane było mi dzisiaj zaobserwować. Dziś podczas spaceru wzdłuż kanału Olszynka znalazłem wyrzuconą pokaźną ilość strzykawek. Pobieżnie szacując, może to być około 1-2 tysiące sztuk. W kilku miejscach, ponieważ część została zniesiona przez nurt kanału. O ile strzykawki plastikowe unoszą się na powierzchni, to oprócz nich jest też duża ilość strzykawek szklanych, które są zatopione. Liczę, że po nagłośnieniu sprawy przez Redakcję osoba, która dokonała tego czynu, zastanowi się, jak nisko można było upaść. Bo na przyznanie się do tego czynu nie liczę" - napisał w liście zaadresowanym do dziennikarzy "Gazety Mosińsko-Puszczykowskiej".

Znaleziono głowicę rosyjskiej rakiety, która spadła pod Bydgoszczą. "Zbudowana z betonu"

Wielkopolska. Służby wzniosły larum

Sprawę zbadała gmina Mosina. 5 maja straż miejsca usunęła wszystkie odpady medyczne z rzeki. Zostały powiadomione: Wody Polskie, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Nadzór Wodny w Kościanie, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna oraz Państwowa Straż Pożarna. - Po przeprowadzeniu szczegółowych oględzin i zabezpieczeniu terenu za pośrednictwem funkcjonariuszy policji po fakcie powiadomiona została prokuratura rejonowa. Na miejsce wezwano też technika kryminalistyki - przekazała "Gazecie Wyborczej" Beata Zoła z Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu.

Strzykawki w kanale Olszynka. Odpady nie stanowiły masowego zagrożenia

Na początku o zbrodnię przeciwko środowisku była podejrzewana ferma drobiu. Teraz brane są pod uwagę przychodnie, domy pomocy społecznej czy apteki. - Próbujemy ustalić osobę lub osoby, które są za ten czyn odpowiedzialne - przekazała dziennikarzom TVN24 Marta Mróz z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Ze wstępnych ustaleń wynika, że wyrzucone odpady nie stanowiły masowego zagrożenia epidemiologicznego. - Pamiętajmy jednak, że były to otwarte, zużyte strzykawki. Nie wiemy, z jakimi substancjami mamy tu do czynienia - podkreślała Mróz.

Tajemnicze symbole w Poznaniu. Dziennikarze apelują o czujność

W wodzie nie tylko strzykawki. Były już odpady budowlane, a nawet kanapy

Dziennikarze "Gazety Wyborczej" skontaktowali się z radny gminy Mosina, Maciejem Patelą. Okazuje się, że śmieci w kanale Olszynka nie są nowością. - Od kilku lat wyciągam stamtąd, przy pomocy strażaków, odpady budowlane, płyty gipsowe, styropian, szkło, a nawet kanapy - powiedział. Patela zapewniał, że wielokrotnie zgłaszał już ten problem. - Niestety, do tej pory nie ustawiono tam żadnych fotopułapek. A szkoda, bo może teraz sprawca by się nagrał - stwierdził radny.