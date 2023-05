Podczas minionej soboty 13 maja w jednym z parków w Gorlicach doszło do brutalnej bójki dwóch nastolatek. Walka pomiędzy dziewczynami została zarejestrowana na wideo. Obserwatorzy zdarzenia nawoływali do zintensyfikowania starcia.

REKLAMA

Zobacz wideo Agresywny i uzbrojony mężczyzna atakował ludzi na stacji benzynowej. Powstrzymali go obecni tam przypadkiem kryminolodzy

Gorlice. Brutalna bójka nastolatek. Tłum domagał się większej brutalności

O zdarzeniu poinformował portal halogorlice.info, który otrzymał nagranie brutalnej bójki między nastolatkami. Wideo trwa kilka minut i można na nim zobaczyć dwie dziewczyny, które zaczynają się okładać rękami i nogami. Po krótkim czasie obydwie lądują na ziemi, gdzie przepychanki są kontynuowane. Zgromadzony wokół nich tłum domaga się natomiast większej brutalności, co demonstruje okrzykami: "Łokciami ją, dokończ to, lej ją, mocniej, mocniej, bij, bij, bij, cały czas, napier***j do końca, łokciem w nos, leć z nią, nie gadajcie, tylko bijcie się, nagrywam w 4K..." - jak przytacza portal.

"Kiedy był smog, dzieci robiły więcej błędów". Przełomowe badania

Portal gorlice24.pl, poinformował o kolejnym materiale wideo zarejestrowanym podczas tego samego zdarzenia. Według doniesień wiele wskazuje, że tym razem poszkodowanym został chłopak, który miał wcześniej próbować przerwać bójkę dziewczyn. Nastolatek otrzymał cios pięścią w twarz i przewrócił się po kopnięciu w brzuch. Nagrania zostały zabezpieczone przez policję.

Policja ustaliła tożsamość nastolatków

Według ustaleń portalu halogorlice.info, Komenda Powiatowa Policji w Gorlicach 15 maja została powiadomiona o sprawie. Jak się okazało, sprawę zgłosił jeden z dyrektorów gorlickich szkół. Razem z informacjami funkcjonariusze otrzymali nagrania z brutalnego zajścia. Pozwoliło to ustalić tożsamość nastolatek oraz niektórych świadków bójki. Poszkodowaną w zdarzeniu okazała się 17-letnia mieszkanka gminy Uście. Jej oprawczynią miała być 14-latka, mieszkanka gminy Sękowa. Zgromadzone przez policję materiały zostały przekazane do Wydziału Rodzinnego Sądu Rejonowego w Gorlicach. Tam zostanie rozpatrzony czyn karalny polegający na uszkodzeniu ciała przez nieletnią i przejawu demoralizacji wobec innych nieletnich świadków.