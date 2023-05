Największa od 20 lat awaria wodociągów w Stargardzie. Mieszkańcy korzystali z beczkowozów

Od 18 maja w Stargardzie (woj. zachodniopomorskie, pow. stargardzki) mieszkańcy miasta mają problem z dostępem do bieżącej wody. Uszkodzeniu uległa główna magistrala wodociągowa - na jednej z rur wykryto przeciek.



Awaria wodociągu w Stargardzie. Mieszkańcy nie mieli dostępu do wody w domach

18 maja wieczorem doszło do awarii wodociągu na ul. Czarnieckiego, w centrum Stargardu. Z tego powodu w wielu domach nie było dostępu do bieżącej wody lub jej ciśnienie było bardzo niskie. Władze miasta podjęły decyzję o zakręceniu wody podczas naprawiania usterki. O godz. 21.00 w mieście pojawiły się pierwsze mobilne punkty poboru wody. Około godz. 23.00 mieszkańcy otrzymali informację, że "czasowo woda w kranach została przywrócona, ale mogą występować przerwy w jej dostawie. Ponowne wyłączenie planowane jest na rano".

- Mamy poważną awarię na sieci wodociągowej, na pewno pierwszą taką od co najmniej 20 lat. Doszło do uszkodzenia, rozszczelnienia żeliwnej rury o bardzo dużej średnicy: 600 mm. Prace trwają od godziny 15, musieliśmy zacząć kręcić zasuwami, by odciąć wadliwy odcinek od zasilania w wodę, przez co od godziny 16 nie ma wody w tej części miasta. Główna żyła wody w mieście jest zakręcona - przekazał 18 maja Radosław Kalisz, kierownik Pionu Techniczno-Eksploatacyjnego w spółce Wody Miejskie w Stargardzie, cytowany przez portal stargard.news.

Władze miasta zaapelowały do mieszkańców, aby 19 maja dzieci zostały w domach. "Otwarte będą wszystkie szkoły, przedszkola i żłobek. Jeśli to jednak możliwe, zostańcie ze swoimi dziećmi w domu. Wszystkim pozostałym zapewnimy opiekę" - przekazano w mediach społecznościowych.

"Do czasu usunięcia awarii zamknięta jest ul. S. Czarnieckiego - na odcinku od skrzyżowania z placem Świętego Ducha, do skrzyżowania z ul. Skarbową. Do chwili otwarcia drogi autobusy MPK Stargard kursują objazdami: ze Zintegrowanego Centrum Przesiadkowego w kierunku ul. S. Staszica - przez Stare Miasto, z ul. Staszica w kierunku ZCP - przez ul. Barnima" - przekazano.

Stargard. Miejsce awarii wodociągu zostało zlokalizowane

Z najnowszych informacji przekazanych przez władze miasta 19 maja wynika, że "dokładne miejsce awarii rurociągu zlokalizowane. Trwają intensywne prace przy jego naprawie. Czas zakończenia robót nie jest jeszcze znany". Zapewniono również, że woda powinna już być we wszystkich domach, mogą jedynie występować krótkie przerwy w jej dostawie oraz niskie ciśnienie.

Poinformowano również, że do odwołania do dyspozycji mieszkańców są beczkowozy, zlokalizowane w różnych punktach miasta:

na parkingu przed Stargardzkim Centrum Kultury,

na parkingu przy przychodni na os. Zachód,

na Rynku Staromiejskim,

na parkingu przy sklepie Lidl na ul. Popiela,

przed siedzibą Straży Pożarnej na ul. Bogusława IV,

przy Szkole Podstawowej nr 4 na ul. Wielkopolskiej,

na deptaku przy ul. Pogodnej.

Rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Stargardzie Piotr Styczewski przekazał, że awaria zostanie usunięta w piątek 19 maja. - Miejsce, gdzie rurociąg został uszkodzony, zostało zlokalizowane. Od kilku godzin trwają intensywne prace nad usunięciem tej awarii i wszystko wskazuje na to, że jeszcze dziś uda się ją usnąć - powiedział rzecznik Piotr Styczewski, cytowany przez portalsamorzadowy.pl. - Mieszkańcy mają wodę w kranach w całym mieście, ale też nie odwołujemy beczkowozów, one są w siedmiu punktach i tam woda jest dostępna - dodał. Do czasu całkowitego usunięcia awarii będzie zamknięta ul. S. Czarnieckiego - od skrzyżowania z placem Świętego Ducha, do skrzyżowania z ul. Skarbową. Autobusy MPK Stargard kursują objazdami, do czasu ponownego otwarcia drogi - podaje portal.