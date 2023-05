We wtorek 16 maja wieczorem w jednym z mieszkań na terenie Gdańska znaleziono zwłoki 22-letniej kobiety i jej nowo narodzonego dziecka. Na ciała natrafił partner zmarłej. Według ustaleń RMF FM funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce, mieli zastać ciało noworodka w pralce.

Tragedia w Gdańsku. Są wyniki sekcji zwłok. Trwa śledztwo w kierunku dzieciobójstwa

Sprawą zajęły się policja i prokuratura. Zlecono sekcję zwłok, która wykazała, że 22-latka zmarła z powodu wykrwawienia po porodzie - poinformował w czwartek portal rmf24.pl. Znana jest już także przyczyna śmierci dziecka. - W przypadku noworodka płci męskiej przyczyną były rozległe obrażenia w obrębie głowy - powiedziała w rozmowie z dziennikarzami rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyna Wawryniuk. Dodała, że śledczy badają, czy doszło do dzieciobójstwa.

Jak czytamy, na obecnym etapie postępowania śledczy wykluczają wersję, że podczas porodu w mieszkaniu znajdowały się inne osoby. Prokuratura ustaliła, że 22-latka ukrywała ciążę przed bliskimi.

Jesteś świadkiem przemocy lub masz podejrzenia, że komuś dzieje się krzywda?

Osoby, które mieszkają w sąsiedztwie osób, które podejrzewają o stosowanie przemocy, powinny pomóc potencjalnym ofiarom na kilka sposobów. Warto reagować zwłaszcza wtedy, gdy: słyszysz awantury, krzyki, płacz lub nietypowe hałasy.

Świadkowie przemocy mogą porozmawiać z osobą krzywdzoną i zaoferować jej pomoc lub bezpośrednio zgłosić swoje podejrzenia na policję, do Ośrodka Pomocy Społecznej lub na "Niebieską Linię", dzwoniąc pod numer 800 12 00 02. Warto pamiętać, że osoba krzywdzona często kryje sprawcę ze wstydu lub strachu - to jednak nie powinno zniechęcać do działania.

"Namawiamy do przyjrzenia się takim sytuacjom i udzielenia pomocy w celu przerwania przemocy. Weźmiesz wtedy udział w bardzo ważnym etapie przeciwdziałania przemocy - w interwencji. Twoja interwencja może zapoczątkować proces wychodzenia z przemocy osoby pokrzywdzonej, ale przede wszystkim może pomóc zapewnić jej bezpieczeństwo" - apeluje "Niebieska Linia".