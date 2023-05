Łódź. 74-latek znalazł niewybuch, próbował przeciąć go piłą. Zakrwawionego znalazła go żona

Policjanci interweniowali w sprawie niewypału w niedzielę 14 maja po godzinie 16, jednak informacje o zdarzeniu opublikowano dopiero w środę 17 maja. Funkcjonariusze pojawili się w szpitalu przy ulicy Pabianickiej w Łodzi, gdzie trafił 74-letni mężczyzna z obrażeniami powstałymi po wybuchu znalezionego wcześniej naboju. Tam wyjaśniali, jak doszło do niebezpiecznego zdarzenia.

Łódź. Znalazł niewypał, próbował przeciąć go piłą. Mogło dojść do tragedii

Jak udało się ustalić łódzkim policjantom, 74-letni mężczyzna przed kilkoma miesiącami znalazł nabój (nie podano informacji o tym, gdzie i w jakich okolicznościach odkrył niewypał). Z niewiadomych powodów 74-latek wpadł na pomysł, by nabój przeciąć przy pomocy piłki do metalu.

Działanie doprowadziło do wybuchu, w wyniku którego mężczyzna doznał ran w postaci otarć naskórka, zasinień, a także odłamków wbitych w powłokę skóry. Zakrwawionego mężczyznę w mieszkaniu znalazła żona i natychmiast wezwała pomoc. Policjanci wskazują, że 74-latek miał sporo szczęścia, bo jego eksperyment mógł skończyć się tragicznie. Pirotechnicy zauważają natomiast, że nawet jeśli amunicja przeleżała w ziemi przez wiele lat, nadal może być aktywna i niebezpieczna.

Policja apeluje. Znalazłeś niewypał? Nie dotykaj go!

W związku z sytuacją w Łodzi policjanci ponawiają apel, by pod żadnym pozorem nie dotykać, nie przenosić, a przede wszystkim nie rozbrajać znalezionych niewybuchów. "O znalezisku należy jak najszybciej powiadomić policję, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Do czasu przyjazdu funkcjonariuszy, z zachowaniem szczególnej ostrożności, dobrze jest zadbać, aby do tego miejsca nie miały dostępu osoby postronne, a w szczególności dzieci. Policjanci w przypadku takich zgłoszeń niezwłocznie powiadamiają specjalistyczne służby, zabezpieczając zagrożony rejon, aż do ich przyjazdu. Niewybuch zostaje przetransportowany i w bezpiecznym miejscu zdetonowany przez wyspecjalizowany do tego celu patrol saperski z tomaszowskiej jednostki wojskowej" - przekazała Katarzyna Zdanowska z Policji Łódzkiej.