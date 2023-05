Magdalena, przyrodnia siostra zmarłego 8 maja Kamila oraz siedmioletniego Fabiana zamierza walczyć o prawo do opieki nad młodszym bratem. Chłopiec przebywa obecnie w placówce opiekuńczo-wychowawczej, gdzie odwiedza go ojciec.



Częstochowa. Siostra zmarłego Kamila chce sprawować opiekę nad drugim z braci

Przyrodnia siostra Kamila i Fabiana dwa lata temu ponownie nawiązała relację ze swoim ojcem, a swoich przyrodnich braci poznała na początku tego roku. - Pragnęłam ich poznać i pokochać jak rodzeństwo - przekazała Magdalena w rozmowie z dziennikarzami programu Uwaga! Po tym, jak ośmioletni Kamil trafił z poważnymi oparzeniami do szpitala, decyzją sądu pozostała piątka jego rodzeństwa trafiła do pieczy zastępczej oraz do placówek opiekuńczo-wychowawczych. W jednej z nich znajduje się obecnie siedmioletni Fabian.



- Zrobimy teraz wszystko, żeby zabrać Fabianka z placówki. Tata będzie się starać, żeby go odzyskać. Gdyby nie chcieli, żeby Fabian był z tatą, to ja się będę starała. Tak, żeby nie był w placówce, bo wiem, jak to jest - przekazała Magdalena. - Nie chcę, żeby miał takie dzieciństwo, jakie ja miałam. Najgorszy był brak rodziny i wyzywanie od sierot, to mnie zawsze najbardziej bolało, więc nie chcę, żeby Fabian też to przechodził - zapewniła kobieta.

Częstochowa. Ośmioletni Kamil był maltretowany przez ojczyma

Ośmioletni Kamil z Częstochowy (woj. śląskie, pow. częstochowski) trafił do Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II 3 kwietnia. Chłopiec wcześniej został pobity i poparzony przez swojego ojczyma i przez pięć dni konał w mieszkaniu na oczach swojej matki, ojczyma, rodzeństwa, wujka oraz ciotki. Kamil został przewieziony do szpitala dzięki interwencji biologicznego ojca, który zjawił się w mieszkaniu. Mimo podjętych działań lekarzom nie udało się uratować Kamila. Chłopiec zmarł 8 maja w szpitalu. Placówka poinformowała wtedy, że "bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca była postępująca niewydolność wielonarządowa".

W wyniku śmierci dziecka prokuratura zmieniła zarzuty ojczymowi oraz matce. - Ojczymowi chłopca Dawidowi B. zarzucono zabójstwo chłopca ze szczególnym okrucieństwem w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie poprzez m.in. polewanie go wrzącą wodą, uderzanie prysznicem i pięściami po ciele, rzucenie pokrzywdzonego na rozżarzony piec węglowy. Skutkiem tych działań było spowodowanie u ośmioletniego chłopca ciężkich obrażeń ciała skutkujących jego śmiercią - przekazała rzeczniczka prokuratury rejonowej w Gdańsku Marzena Muklewicz, o czym pisaliśmy w Gazeta pl.

- Matce chłopca Magdalenie B. zarzucono pomocnictwo do zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem w wyniku motywacji zasługującej na szczególne potępienie. Pomimo ciążącego na niej obowiązku - zaniechała ona działania i nie podejmowała reakcji chroniących małoletniego przed aktami przemocy ze strony ojczyma oraz nieudzielenie pomocy skatowanemu chłopcu znajdującemu się w stanie bezpośredniego zagrożenia życia, czym ułatwiła Dawidowi B. dokonanie jego zabójstwa - dodała Muklewicz.