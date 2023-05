Nieznany sprawca zaatakował ośmioletnią dziewczynkę w Konstancinie-Jeziornie. Agresor uciekł dopiero wtedy, gdy dziecko zaczęło krzyczeć. Policja apeluje do świadków zdarzenia o to, by zgłaszali się na komendę. Funkcjonariusze nadal bowiem szukają mężczyzny.

