Nowe informacje o nożowniku w Warszawie. Miał działać na zlecenie, ofiara dostawała groźby

Do zdarzenia doszło 9 maja około godz. 10 na ulicy Nowowiejskiej w Warszawie, w pobliżu placu Politechniki. Mężczyzna zaatakował ostrym narzędziem 61-latka, a następnie uciekł. Ranny trafił w poważnym stanie do szpitala.

Atak nożownika. 61-latek obawiał się o własne życie

Policja od początku wiedziała, że atak na 61-latka nie był przypadkowy. Okazuje się, że mężczyzna dwa miesiące temu miał złożyć zawiadomienie do prokuratury. Zeznał, że otrzymuje groźby karalne, a także wskazał osobę, której się obawia - informowali dziennikarze TVN24. 11 maja funkcjonariusze zatrzymali podejrzewanego o napad. Dzień później, 12 maja odbyło się posiedzenie procesowe z jego udziałem. Śledczy nie chcą mówić o szczegółach dochodzenia. Nie wiadomo zatem, jak wpadli na trop potencjalnego nożownika.

Warszawa. Podejrzany o napaść jest obywatelem Wielkiej Brytanii

Jak dowiedział się dziennikarz śledczy TVN24, 12 maja zatrzymany mężczyzna trafił do aresztu. Prokuratura Okręgowa w Warszawie podejrzewa go o "podjęcie się wykonania zlecenia zabójstwa". Okazuje się, że w tym celu przyjechał aż z Wielkiej Brytanii. Do aresztu trafił także mężczyzna, który miał brać udział w załatwieniu tego "kontraktu". Zleceniodawca prawdopodobnie jest na wolności, choć śledczy zgromadzili już materiał dowodowy przeciwko niemu. Motywem ataku prawdopodobnie są sprawy rodzinne i finansowe.

Kim jest 61-letnia ofiara? Znanym menadżerem

Według nieoficjalnych ustaleń ofiarą nożownika jest menedżer kojarzony z prawicą i Kościołem. "W przeszłości zasiadał w radach nadzorczych Poczty Polskiej i Telewizji Polskiej, był w zarządzie Internet Group i Polkomtelu" - podaje "Gazeta Wyborcza". Mężczyzna obecnie jest związany z warszawskim Centrum Opatrzności Bożej, ale jak podkreślają dziennikarze, rzecznik prasowy tej instytucji poinformował, że nie ma wiedzy na temat zdarzenia z 9 maja.