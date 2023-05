Nie Matka Boska ani Chrystus a Conchita Wurst? Jest stanowisko kurii ws. "cudu" w Parczewie

O "cudzie" przy Spółdzielczej 8 w Parczewie (woj. lubelskie) jest głośno. Zamieszanie wywołało drzewo, na którego korze mieszkańcy we wtorek (16 maja) dostrzegli podobiznę Matki Boskiej lub Jezusa. Ludzi przybywa - zarówno tych zainteresowanych, jak i modlących się.

Parczew. Ludzie się modlą. Wierzą, że to "objawienie"

Zgromadzeni odmawiają litanię loretańską do Najświętszej Maryi Panny. Są przekonani, że drzewo ześle im wiele łask. - Wierzę, że to objawienie. O wszystkim dowiedziałam się od znajomych i wyszłam z domu. To znak opatrzności bożej - powiedziała pani Anna w rozmowie z serwisem parczew.24wspolnota.pl. - Podjeżdżają też samochody z rejestracjami z całej Lubelszczyzny. W aptece słyszałem już historię, że kobiecie przeszła migrena po tym, jak się tam pomodliła - przekazał jeden ze świadków reporterom "Dziennika Wschodniego".

Katecheta: To delikatny temat

Reporterzy "Dziennika Wschodniego" poprosili o komentarz pana Grzegorza - katechetę z Parczewa, który był na miejscu. - Tego typu "objawienia publiczne" to bardzo delikatny temat, przede wszystkim od strony duchowej - podkreślił. - Takie wydarzenia, z jakim mamy do czynienia, są nacechowane dużym ładunkiem emocji, które z jednej strony są nieodłącznym elementem życia człowieka, ale też bardzo niekorzystnie mogą oddziaływać na życie duchowe - dodał. - Dla osób wierzących, katolików ważne jest, by podejść do tej sytuacji spokojnie, z szacunkiem do wszystkich i poczekać na ewentualną reakcję Kościoła - zwrócił uwagę pan Grzegorz. O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy we wtorek (16 maja) duchownych z parafii pw. św. Jana Chrzciciela. Odpowiedź opublikujemy, gdy zostanie nam przesłana.

Stanowisko kurii ws. "cudu" w Parczewie. "Kościół zajmuje się poważnymi problemami"

Ksiądz Jacek Świątek, rzecznik prasowy Diecezji Siedleckiej przekazał, że żadnej reakcji ze strony kurii nie będzie, bo "Kościół zajmuje się poważnymi problemami, a nie tanimi sensacjami". Jednocześnie zaapelował do wiernych o ostrożność. - W kwestii przyjmowania tych quasi nadprzyrodzonych, a w gruncie rzeczy nielogicznych i nierozumnych wieści - zaznaczył.

- W Kościele nigdy nie było i nie będzie modlitwy do objawień. Modlitwa zawsze skierowana jest do Boga poprzez ewentualne wstawiennictwo świętych. Zdarzenie w Parczewie nie ma znamion nadprzyrodzoności. Jeśli prześledzimy historię objawień po Chrystusie, to nie notujemy żadnego zjawienia się na korze drzewa, szybie czy sęku - przekazał ksiądz Jacek Świątek. "Żartobliwie dodał również, że wizerunek na korze nie przypomina ani Matki Boskiej, ani Jezusa Chrystusa, lecz Conchitę Wurst, zwycięzcę Eurowizji z 2014 roku" - czytamy na portalu parczew.24wspolnota.pl.