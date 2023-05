W piątek 19 maja przed Sądem Okręgowym w Poznaniu ruszy proces 51-letniej Swietłany P. Mieszkająca w Polsce obywatelka Ukrainy, która prowadziła rodzinny dom dziecka, została oskarżona o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad adoptowanymi dziećmi. Przedstawiciel prokuratury opowiedział o szczegółach tej sprawy.

Poznań. Swietłana P. miała znęcać się nad adoptowanymi dziećmi. Prokurator: Wyszło na jaw piekło

Swietłana P. prowadziła w Ukrainie rodzinę zastępczą. Po wybuchu wojny 51-latka przyjechała razem ze swoimi podopiecznymi do Polski. Została zakwaterowana w jednym z poznańskich hosteli. Jak w rozmowie z "Faktem" przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Poznaniu Łukasz Wawrzyniak, jedna z przebywających tam osób powiadomiła służby, że dzieci znajdujące się pod opieką Ukrainki mogą być ofiarami przemocy. - Kobieta, która tam mieszkała (...), zauważyła, że dzieje się coś złego. To dzięki niej wyszło na jaw piekło, którego doświadczały dzieci - powiedział Łukasz Wawrzyniak. Rzecznik poznańskiej prokuratury stwierdził, że "dzieci zaczęły opowiadać o wszystkim, co je spotkało. I to jest trudne nawet do powtórzenia. Biegli potwierdzili, że dzieci nie konfabulują, że ich zeznania są wiarygodne".

Z informacji podanych przez prokuraturę wynika, że podopieczni Swietłany P. wielokrotnie doświadczali przemocy fizycznej i psychicznej. Dzieci, jak twierdzą śledczy, były wyzywane, poniżane, zastraszane i bite m.in. po intymnych częściach ciała. Jednemu z chłopców kobieta miała przywiązać genitalia do pianina. "Fakt" napisał też, że jednej z podopiecznych Swietłana P. "wciskała do ust zabrudzone fekaliami pieluchy". Kobieta miała również głodzić czworo dzieci. - Jeden z zarzutów, który prokuratura postawiła Swietłanie P., dotyczy skrajnego niedożywienia białkowo-energetycznego dzieci, które stwarzało realne zagrożenie ich zdrowia i życia. Tutaj już nie mówimy o zwykłym niedożywieniu, ale o skrajnym głodzeniu - przekazał Łukasz Wawrzyniak.

Rusza proces Swietłany P. oskarżonej o znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad dziesięciorgiem dzieci

Swietłana P. miała także przez ponad dwa lata sprzedawać adoptowane dzieci osobom o skłonnościach pedofilskich. Portal rmf24.pl zacytował za PAP prokuraturę, która przekazała, że Ukrainka "stosując przemoc, wykorzystała seksualnie część z nich (tj. swoich podopiecznych - red.) oraz przekazywała je w tym celu innym osobom. Ten przestępczy proceder trwał od marca 2020 roku do kwietnia 2022 roku, a oskarżona uczyniła sobie z niego stałe źródło dochodu". Swietłana P. została oskarżona o popełnienie przestępstw, które polegały na znęcaniu się ze szczególnym okrucieństwem nad dziesięciorgiem ukraińskich dzieci w wieku od czterech do 16 lat. Grozi jej 15 lat więzienia.