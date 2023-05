W mediach społecznościowych udostępniono nagranie, na którym przedstawiono sytuację w Parczewie (powiat parczewski, województwo lubelskie). Jak się okazuje, niektórzy ludzie dostrzegają na drzewie, znajdującym się przy ulicy Spółdzielczej 8, podobiznę Matki Boskiej lub Jezusa. Na korze ma być widoczny kształt przypominający twarz z obwolutą, która ma oznaczać aureolę.

Parczew. Mieszkańcy dostrzegli świętą postać w drzewie. "Wierzę, że to objawienie"

- Wierzę, że to objawienie. O wszystkim dowiedziałam się od znajomych i wyszłam z domu. To znak opatrzności bożej - powiedziała pani Anna w rozmowie z serwisem parczew.24wspolnota.pl. Jak informują lokalni dziennikarze, niektórzy mieszkańcy Parczewa stawili się przed drzewem z Biblią. Niedługo potem rozpoczęły się modlitwy. Większość osób robiła też zdjęcia na pamiątkę. Nagranie, na którym widać drzewo, znajduje się m.in. na stronie "Dziennika Wschodniego". O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy parafię. Odpowiedź opublikujemy, gdy zostanie nam przesłana.

Pareidolia - czym jest to zjawisko?

Zjawisko dopatrywania się w przypadkowych przedmiotach znanych kształtów nazywane jest pareidolią. Różni się od iluzji tym, że spostrzeżenia te pojawiają się przy pełnej świadomości i towarzyszy mu poczucie, że jest to tylko pewnego rodzaju złudzenie, a nie rzeczywistość.

Przykładami pareidolii jest dostrzeganie kształtów zwierząt czy osób w chmurach, wizerunku twarzy na przodzie samochodu czy twarzy w deskach (np. znany w Polsce cykl memów pod hasłem "pieski zaklęte w deski"). Wiele osób dostrzega m.in. wizerunek diabła we włosach królowej Elżbiety II na kanadyjskich banknotach z 1954 roku. Na zdjęciach z płonącego budynku World Trade Center niektórzy widzą w dymie podobiznę Lucyfera. Inną formą pareidolii jest doszukiwanie się sensu w piosence puszczonej "od tyłu".

W Polsce przypadki dostrzegania wizerunki świętych są częste. Jednym z bardziej znanych takich przypadków było dostrzeżenie 7 listopada 1997 roku przez dwóch mężczyzn wizerunku Matki Boskiej w szybie mieszkania Łucji Piechnik. Przez kilka miesięcy ulica Knosały 7 w Zabrzu była oblegana przez ludzi, którzy chcieli zobaczyć to zjawisko. Na czas największego ruchu "pielgrzymów" miasto wprowadzało ruch jednokierunkowy, a autobusy zatrzymywały się na dodatkowym przystanku, by skrócić drogę do szyby.

- Szybę zabrano potem do kościoła w Kończycach. Podobno jedną noc spędziła w komórce proboszcza, z jego innymi szpargałami. Gdy w końcu ustawił ją w kościele, to w takim miejscu, by narazić ją na stłuczenie przez przechodzących ludzi. Mimo to przetrwała. Zakonnice z kościoła św. Anny szorowały szybę, ale nie udało im się zetrzeć wizerunku - mówi jeden z mieszkańców Zabrza, podkreślając, że to "cud". Jak zaznaczają Nowiny Zabrzańskie, ówczesny proboszcz parafii pw. Bożego Ciała, jak cały Kościół był ostrożny w mówieniu o cudzie w Zabrzu.