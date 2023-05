Do tragicznego wypadku doszło we wtorek 16 maja około godziny 12:30 na prywatnej posesji w Wydorowie (powiat kościański, gmina Śmigiel). Na miejsce wezwano straż pożarną z okolicznych miejscowości, a także policję z Kościana, karetkę pogotowia i śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - Gdy zastępy przybyły na miejsce chłopiec został już wyciągnięty spod wózka. Niestety nie stwierdzono u niego funkcji życiowych. Natychmiast przystąpiono do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Strażacy, którzy przybyli na miejsce przejęli te czynności - przekazał w rozmowie z PAP mł. asp. Dawid Kryś, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Kościanie, cytowany przez rmf24.pl.

"Jako pierwsi na miejsce przybyli strażacy z OSP Stare Bojanowo, którzy natychmiast wyciągnęli chłopca spod wózka i przystąpili do resuscytacji" - poinformował z kolei lokalny portal kosciannasygnale.pl. Niestety mimo reanimacji życia chłopca nie udało się uratować. "Dziecko odniosło duże obrażenia wewnętrzne i lekarz stwierdził zgon" - czytamy.

Tragiczny wypadek w Wydorowie. Policja: Wózkiem kierował ojciec chłopca

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że wózkiem widłowym kierował ojciec dwulatka. - W chwili zdarzenia mężczyzna był trzeźwy - poinformował w rozmowie z portalem i.pl aspirant Jarosław Lemański, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Kościanie. Dalsze szczegóły i okoliczności zdarzenia nie są jeszcze znane. Policjanci prowadzą czynności operacyjne pod nadzorem prokuratora.