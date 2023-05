Do zdarzenia doszło 7 października 2012 roku na trasie między Strzegomiem a Dobromierzem (woj. dolnośląskie). Samochód wypadł z drogi i uderzył w betonowy przepust. Zginęło dwóch pasażerów, 19-latkowie - Marcin W. i Kacper G. Kierowca, Dawid Prokopowicz w stanie ciężkim trafił do szpitala w Świdnicy. 17-letni wówczas mężczyzna nie miał uprawnień do prowadzenia pojazdów.

Dawid Prokopowicz został skazany na sześć lat więzienia

Okazuje się, że cała trójka była zamieszana w kradzież benzyny ze stacji paliw w Bolkowie. Jeden z kierowców, by ich zatrzymać, ruszył za nimi w pościg - pisała wówczas "Gazeta Wrocławska". Z jego zeznań wynika, że kierowca Dawid Prokopowicz - zanim doszło do tragedii - próbował go staranować i zepchnąć z drogi. 17-latek został prawomocnie skazany na sześć lat więzienia, ale nie zgłosił się do zakładu karnego w celu odbycia kary.

Nieoficjalnie: Ukrywa się w Niemczech, pojawia się we Wrocławiu

Dawid Prokopowicz został skazany za "spowodowanie nieumyślnie wypadku, którego następstwem jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, poprzez naruszenie, chociażby nieumyślnie, zasad bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym". Aktualnie ma 28 lat. Jak podają dziennikarze "Super Expressu", prawdopodobnie może ukrywać się w Niemczech w okolicach Dortmundu, ale "regularnie pojawia się we Wrocławiu".

List gończy. Policja prosi o pomoc

Sąd Rejonowy w Świdnicy wystawił za 28-latkiem list gończy. "Funkcjonariusze zwracają się z prośbą do osób, które mogą znać miejsce pobytu Prokopowicza Dawida, o bezpośredni kontakt z Zespołem Kryminalnym Komisariatu Policji w Strzegomiu pod numerem telefonu 47 87 55 448 (w dni robocze w godz. 7:30-15:30) oraz całodobowo z dyżurnym Komisariatu Policji w Strzegomiu pod numerem telefonu 47 87 55 432 lub dyżurnym Komendy Powiatowej Policji w Świdnicy pod numerem telefonu 47 87 55 200 i 47 87 55 219" - czytamy w komunikacie.