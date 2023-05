Policja z Ostrowa Wielkopolskiego w niedzielę 14 maja otrzymała zgłoszenia o sporze, jaki wywiązał się między 50-latkiem a kobietą, która jak wynikało z jego relacji, miała świadczyć usługi seksualne. Konflikt miał mieć miejsce w jednym z mieszkań w bloku przy ul. Śmigielskiego w tym mieście.

Ostrów Wielkopolski. Zapłacił 200 zł za usługi seksualne. "Zdążyłem zdjąć buty, po czym wyszła z pokoju i nie wróciła"

Jak wyjaśnił w rozmowie z Ostrow24.tv, adres do kobiety miał polecić mu kolega. Mężczyzna zapukał do drzwi jednego z mieszkań. Otworzyła mu kobieta i zaprosiła do środka. Po przekroczeniu progu 50-latek miał zostać przez nią poproszony o zapłacenie 200 złotych.

Mężczyzna poprosił ją, by do usługi doliczyła piwo. Kobieta powiedziała wówczas, że będzie kosztowało go to kolejne 10 złotych. 50-latek zapłacił. - Zdążyłem zdjąć buty, po czym wyszła z pokoju i nie wróciła - powiedział anonimowo.

Zamiast niej w mieszkaniu niespodziewanie pojawili się dwaj mężczyźni, którzy wyprosili 50-latka z mieszkania i nie szczędzili mu przy tym wulgaryzmów. Niedoszły klient zażądał zwrotu pieniędzy za niezrealizowaną usługę, jednak mężczyźni nie chcieli mu niczego oddać. Wówczas zadzwonił po policję.

W mieszkaniu policja zastała kobietę i mężczyznę. Miał 2,5 promila i oznajmił, że idzie do domu

- Policjanci pojechali do zgłoszenia. Na miejscu zastali kobietę i mężczyznę. Kobieta oświadczyła, że nie świadczy usług seksualnych. Policjanci zauważyli, że mężczyzna natomiast mówi bełkotliwie i chwiejnie chodzi. Od razu pojawiły się podejrzenia, że jest nietrzeźwy - przekazała w rozmowie z "Faktem" Małgorzata Michaś z policji w Ostrowie Wielkopolskim. Po przebadaniu okazało się, że mężczyzna miał 2,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Wówczas wstał i oświadczył, że idzie do domu. Na tym interwencja miała się zakończyć.

Zgodnie z polskim prawem prostytuowanie się nie jest karalne. Karze podlegają jednak zjawiska często związane z prostytucją, czyli przestępstwa sutenerstwa, kuplerstwa, stręczycielstwa czy handlu ludźmi. "Kto, przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub wykorzystując stosunek zależności lub krytyczne położenie, doprowadza inną osobę do uprawiania prostytucji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10" - czytamy w art. 203 Kodeksu karnego w rozdziale "Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności". Kolejny, 204. artykuł mówi natomiast o tym, że:

1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nakłania inną osobę do uprawiania prostytucji lub jej to ułatwia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.2. Karze określonej w 1 podlega, kto czerpie korzyści majątkowe z uprawiania prostytucji przez inną osobę.3. Jeżeli osoba określona w 1 lub 2 jest małoletnim, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.4. Karze określonej w 3 podlega, kto zwabia lub uprowadza inną osobę w celu uprawiania prostytucji za granicą

- czytamy.