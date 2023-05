Śmierć 84-letniej kobiety w Hyżnem. Znajomy seniorki z dwoma zarzutami

Prokuratura opublikowała komunikat w sprawie śmierci 84-latki z Hyżnego (powiat rzeszowski). Śledczy poinformowali o przedstawieniu zarzutów 49-letniemu Sławomirowi D. i opisali przebieg całego zajścia.

REKLAMA

Zobacz wideo Ćwiąkalski o zmianach w kodeksie karnym: Niektóre przepisy są niekonstytucyjne

Śmierć 84-letniej mieszkanki Hyżnego. Prokuratura: Pokrzywdzona wpuściła sprawcę do domu

Jak opisywaliśmy, ciało 84-latki znaleziono 15 maja. Dzień później Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie przedstawiła pierwsze wyniki śledztwa prowadzonego w tej sprawie. Zgodnie z informacjami podanymi przez prokuraturę do zdarzenia doszło późnym wieczorem 14 maja. Śledczy przekazali, że Sławomir D., który mieszkał w tej samej miejscowości, co 84-latka i był znany kobiecie, został wpuszczony przez seniorkę do jej domu.

Przyjechali szukać nowego domu, bo w starym nie mogli już wytrzymać. "Kompletnie nie wiedzą, co ze sobą zrobić"

Mężczyzna miał pomóc kobiecie w wykonaniu bliżej niesprecyzowanych czynności domowych, ale - jak opisała prokuratura - przebywając w domu kobiety, miał zmienić swoje plany i postanowić odbyć stosunek płciowy z seniorką. Zdaniem śledczych 84-latka nie wyraziła na to zgody, więc Sławomir D. uderzył ją w twarz "bliżej nieustalonym przedmiotem tępokrawędzistym". Wskutek uderzenia kobieta miała stracić przytomność. Prokuratura ustaliła, że "fakt ten sprawca wykorzystał, aby podjąć próbę obcowania płciowego z nią. Zamierzonego skutku jednak nie osiągnął z przyczyn fizjologicznych leżących po jego stronie. Następnie sprawca opuścił dom ofiary, zabierając z lodówki artykuły spożywcze".

Liszkowo. 60-latek zabił 84-letnią matkę. Bił młotkiem i udusił

Śmierć 84-letniej kobiety w Hyżnem. Prokuratura przedstawiła Sławomirowi D. zarzuty

Według ustaleń śledczych wyjście Sławomira D. z domu 84-latki zarejestrowały kamery zainstalowane na sąsiednim budynku. Mężczyznę miał także dostrzec jeden z sąsiadów. Prokuratorzy dokonali również oględzin miejsca zdarzenia. W trakcie tych czynności zabezpieczyli m.in. bokserki należące do sprawcy. Na podstawie materiału zgromadzonego w toku śledztwa prokuratura przedstawiła Sławomirowi D. zarzut usiłowania zgwałcenia 84-latki i nieumyślnego spowodowania jej śmierci. Zaznaczono, że treść oskarżenia może ulec zmianie po sekcji zwłok kobiety, którą zaplanowano na 16 maja. Śledczy przekazali również, że Sławomir D. przyznał się do popełnienia zarzuconych mu czynów. W przeszłości mężczyzna był już karany m.in. za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz mieniu.