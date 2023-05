Policja przejęła ponad 250 ampułek nielegalnego leku. Zatrzymano obywateli Mołdawii

Policjanci z Komendy Stołecznej Policji zatrzymali bus, w którym przewożono medykamenty bez wymaganego zezwolenia do sprzedaży. "Mężczyźni w wieku od 31 do 43 lat wpadli na terenie Dworca Zachodniego" - przekazała policja.



Warszawa. Policja zatrzymała obywateli Mołdawii, którzy mieli handlować lekami

Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji zatrzymali na początku maja mężczyzn, którzy mieli wprowadzić do obrotu produkty lecznicze bez wymaganego zezwolenia sprzedaży.

"Po uzyskaniu informacji, że na Dworcu Zachodnim ma dojść do przekazania nielegalnego leku, natychmiast udali się w rejon dworca autobusowego. Tam, po krótkiej obserwacji, zauważyli podjeżdżających na parking pięciu obywateli Mołdawii, którzy po zaparkowaniu samochodu udali się na jedno ze stanowisk, na które po chwili podjechał autobus. Po krótkiej rozmowie kierowca przekazał mężczyznom duży karton i paczkę oklejoną taśmą" - przekazał nadkom. Sylwester Marczak.

W wyniku zatrzymania policjanci zabezpieczyli ponad 250 ampułek ze wstrzykiwaczami o wartości prawie 90 tysięcy złotych. Choć policja nie podaje nazwy przejętego leku, zdaniem "Faktu" preparaty są stosowane przez diabetyków, a w ostatnim czasie wykorzystują je także osoby, które w krótkim czasie chcą szybko schudnąć, co wpływa na ograniczony dostęp preparatów w wielu polskich aptekach.

Warszawa. Zatrzymani obywatele Mołdawii usłyszeli zarzuty

Po zatrzymaniu mężczyźni zostali skierowani do Komendy Stołecznej Policji. W trakcie przeprowadzanych czynności policjanci zabezpieczyli ponad pięć tysięcy euro. "Zatrzymani w Prokuraturze Rejonowej Warszawa Ochota usłyszeli zarzut z ustawy Prawo Farmaceutyczne wprowadzania do obrotu produktów leczniczych bez wymaganego zezwolenia do sprzedaży na terenie naszego kraju. Czynności prowadzone w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Ochota" - poinformował nadkom. Sylwester Marczak.