Zaraz po ślubie zgubił obrączkę. Odnalazła się po 23 latach na leśnej drodze

Na zgubę natknęli się członkowie Stowarzyszenia Historyczno-Archeologicznego "Bractwo", którzy na prośbę leśniczego Adama Katy pomagali w oczyszczeniu leśnych dróg z gwoździ rozsypanych jako pułapki na kierowców. Nie spodziewali się, że na terenie 1800 ha po 23 latach odnajdą zagubioną złotą obrączkę leśniczego.

Żółwin. Leśniczy zgubił ślubną obrączkę. Wróciła do niego po 23 latach

Leśniczy Adam Kata zgłosił się do członków stowarzyszenia "Bractwo" z prośbą o pomoc przy sprzątaniu lasu. - Jakiś samarytanin wysypał gwoździe na drodze - powiedział w rozmowie z TVN24 leśniczy. Zdaniem Katy, gwoździe miały służyć jako pułapki dla kierowców korzystających z usług pracownic seksualnych oraz dla amatorów quadów i motocykli crossowych. Zanim stowarzyszenie przystąpiło do pracy, leśniczy zażartował, że chętnie chciałby zobaczyć ponownie zgubioną przed laty złotą obrączkę.

W trakcie sprzątania terenu bydgoskiego nadleśnictwa w Żółwinie "Bractwo" znalazło złom w postaci spinek do włosów, kolczyków, a nawet monet z okresu II wojny światowej. - Gdy już mieliśmy wchodzić z lasu, kolega Marek Strzyżewski machnął sprzętem metr od drogi, a potem podniósł ręce do góry i coś do nas krzyczał. Pobiegliśmy - relacjonował w rozmowie z telewizją jeden z członków stowarzyszenia. Okazało się, że znalezionym przedmiotem była zaginiona obrączka leśniczego.

"Ożeniłem się i z żoną, i z lasami"

- Znaleźć coś takiego na 1800 hektarach lasu po 23 latach od zgubienia to się w głowie nie mieści - przyznał Piotr Glimasiński z "Bractwa". Adam Kata swoją obrączkę zgubił niedługo po ślubie. W tamtym czasie pojechał do pracy za granicę, gdzie w bardzo krótkim czasie schudł aż 15 kilogramów. Przez to obrączka zrobiła się luźna. - Po powrocie z urlopu poszedłem do pracy w lesie i założyłem rękawice. Musiała mi spaść, gdy je zdejmowałem. Śmiałem się, że ożeniłem się i z żoną, i z lasami - powiedział leśniczy w rozmowie z bydgoską "Gazetą Wyborczą". Teraz, po 23 latach, obrączka nadal nie pasuje na palec Katy. Tym razem jest jednak stanowczo za mała. - Od momentu, gdy ją zgubiłem, przytyłem 20 kilo - przyznał leśniczy.