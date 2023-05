Policjanci poinformowali o zdarzeniu, do którego doszło na terenie Wrocławia. W jednym z tamtejszych przedszkoli kobieta próbowała odebrać nie swoje dziecko. Dzięki odpowiedniej reakcji opiekunki chłopiec nie został narażony na niebezpieczeństwo. Teraz kobieta jest poszukiwana przez funkcjonariuszy.

Kobieta chciała odebrać czteroletniego chłopca. "Zorientował się, że to nieznajoma i wybuchł płaczem"

5 maja do przedszkola przy ul. Pułaskiego przyszła kobieta, która, nie będąc osobą uprawnioną, próbowała odebrać z placówki czteroletniego chłopca. Jak przekazało Radio Wrocław, kobieta nie była nigdy wcześniej widziana w przedszkolu, a zarazem znała imię dziecka i wiedziała, w której sali się znajduje. Jej plany pokrzyżowała opiekunka. Przedszkolanka nie pozwoliła wydać chłopca kobiecie, której czterolatek nie rozpoznał. - Malec na szczęście szybko zorientował się, że to nieznajoma i wybuchnał płaczem, a nauczycielka odmówiła wydania chłopca - powiedziała Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Wrocław. Policja poszukuje kobiety, która próbowała odebrać z przedszkola nie swoje dziecko

Choć 5 maja w placówce przy ul. Pułaskiego nie działał monitoring, policja dysponuje wizerunkiem kobiety poszukiwanej przez funkcjonariuszy. Portret sporządzono na podstawie zeznań jednej z wychowawczyń, która zapamiętała wygląd nieznajomej.

Policja prosi, by osoby, które posiadają informacje potencjalnie mogące pomóc w odnalezieniu kobiety bądź zidentyfikowaniu jej tożsamości, skontaktowały się z najbliższą jednostka policji lub z dyżurnym Komisariatu Policji Wrocław-Rakowiec. W tym celu można dzwonić pod nr tel. 47 87 143 44 lub 47 87 139 43.