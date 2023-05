Całą sytuację opisali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Iławie (województwo warmińsko-mazurskie). Pewnego dnia oficer dyżurny otrzymał zgłoszenie o postrzeleniu z pistoletu gazowego. Zgłaszający zaznaczył, że sprawcy uciekli, a on i zaatakowana grupa znajomych postanowili wrócić do swoich domów.

16-latkowie ostrzelali młodszych kolegów. Ich sprawą zajmie się sąd rodzinny

Funkcjonariusze od razu pojechali pod adres wskazany przez pokrzywdzonego, którym okazał się 11-letni chłopiec. Jak wyjaśnił, on i jego dwaj koledzy zostali postrzeleni przez nieznanych im nastolatków.

W trakcie czynności policjanci ustalili, że chłopcy byli na podwórku domu jednego z nich, a sprawcy oddali w ich kierunku strzały z odległości około 1,5 metra. W wyniku tych działań pokrzywdzeni doznali obrażeń ciała, a dokładniej zasinień na klatce piersiowej, nogach, biodrach i szyi. Dzięki uzyskanym informacjom szybko udało się ustalić tożsamość sprawców.

Okazali się nimi dwaj 16-letni mieszkańcy Lubawy (powiat iławski). Przy jednym z nich policjanci ujawnili wiatrówkę, którą zabezpieczono do dalszych czynności. Po rozmowie z funkcjonariuszami nastolatkowie zostali przekazani pod opiekę swoich rodziców. Sprawą nastolatków zajmie się niebawem sąd rodzinny i nieletnich.

Jesteś świadkiem przemocy lub masz podejrzenia, że komuś dzieje się krzywda?

Osoby, które mieszkają w sąsiedztwie osób, które podejrzewają o stosowanie przemocy, powinny pomóc potencjalnym ofiarom na kilka sposobów. Warto reagować zwłaszcza wtedy, gdy: słyszysz awantury, krzyki, płacz lub nietypowe hałasy.

Świadkowie przemocy mogą porozmawiać z osobą krzywdzoną i zaoferować jej pomoc lub bezpośrednio zgłosić swoje podejrzenia na policję, do Ośrodka Pomocy Społecznej lub na "Niebieską Linię", dzwoniąc pod numer 800 12 00 02. Warto pamiętać, że osoba krzywdzona często kryje sprawcę ze wstydu lub strachu - to jednak nie powinno zniechęcać do działania.

"Namawiamy do przyjrzenia się takim sytuacjom i udzielenia pomocy w celu przerwania przemocy. Weźmiesz wtedy udział w bardzo ważnym etapie przeciwdziałania przemocy - w interwencji. Twoja interwencja może zapoczątkować proces wychodzenia z przemocy osoby pokrzywdzonej, ale przede wszystkim może pomóc zapewnić jej bezpieczeństwo" - apeluje "Niebieska Linia".