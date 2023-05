Śmierć ośmioletniego Kamila. "Marsz sprawiedliwości" przejdzie ulicami Częstochowy

Pogrzeb letniego Kamila zaplanowany został na sobotę 13 maja. Tego dnia w wielu miejscach w Polsce odbędą się wydarzenia upamiętniające tragicznie zmarłego chłopca. Mieszkańcy Łodzi mają wypuścić do nieba niebieskie balony, w Gliwicach Kamil zostanie upamiętniony minutą ciszy, a w Gdańsku na placu Solidarności zapłoną znicze. Dzień po pogrzebie dziecka ulicami Częstochowy, czyli miasta, w którym doszło do tragedii, ma przejść "marsz sprawiedliwości". Pochód stanowić ma wyraz sprzeciwu mieszkańców na postępowanie instytucji, które nie zareagowały na przemoc wobec chłopca.

Śmierć ośmioletniego Kamila. Częstochowa zorganizuje "marsz sprawiedliwości"

"Marsz sprawiedliwości" stanowi inicjatywę ośmiu osób, które nie potrafiły przejść obojętnie obok tragedii, jaka spotkała Kamila z Częstochowy. Aby wyrazić złość i sprzeciw wobec postawy częstochowskich instytucji, które mogły zareagować na krzywdę dziecka, ale tego nie zrobiły, trasa pochodu stworzona została w taki sposób, aby tłum mógł pojawić się pod budynkiem każdej z nich.Wydarzenie rozpocznie się o godz. 12. Uczestnicy marszu mają z pl. Biegańskiego przejść al. Najświętszej Maryi Panny, al. gen. Kazimierza Pułaskiego, ul. 7 Kamienic, do ul. św. Barbary, gdzie mieści się szkoła, do której uczęszczał zmarły chłopiec. Następnie tłum wróci na al. Najświętszej Maryi Panny. Tam przez bramę w ul. Polskiej Organizacji Wojskowej dotrze do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Następnie pochód przejdzie ul. Szymanowskiego, ul. Nowowiejskiego, ul. Śląską (tuż obok częstochowskiego ratusza), ul. Kilińskiego oraz ul. Jana Pawła II skąd dojdzie prosto do ul. gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, gdzie mieści się siedziba sądu. Tam, około godz. 16 "marsz sprawiedliwości" ma się zakończyć.

Śmierć Kamila z Częstochowy. Sąd zajmował się jego rodziną trzykrotnie

Marsz ma być wydarzeniem apolitycznym i areligijnym. Chęć udziału w wydarzeniu wyraziło blisko 550 osób (stan na 12 maja). W rozmowie z portalem Onet jedna z organizatorek przyznała, że nie jest to pochód wyłącznie dla Kamila. - W Polsce co chwilę w podobnych okolicznościach ginie jakieś dziecko. Chcemy tym marszem pokazać, że jesteśmy źli na system, że zawiodły instytucje, ale także uzmysłowić ludziom, że nie możemy się poddawać, że musimy walczyć, by takie dramaty się nie powtarzały - podkreśliła.

Śmierć ośmioletniego Kamila z Częstochowy

O śmierci ośmioletniego Kamila z Częstochowy poinformowało w poniedziałek rano Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II w Katowicach. "Bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca była postępująca niewydolność wielonarządowa. Doprowadziła do niej poważna choroba oparzeniowa i ciężkie zakażenie całego organizmu, spowodowane rozległymi, długo nieleczonymi ranami oparzeniowymi" - przekazano w oświadczeniu lekarzy. Chłopiec został skatowany przez swojego 27-letniego ojczyma. Według informacji przekazanych przez prokuraturę powodem agresji mężczyzny miało być zrzucenie przez dziecko telefonu ze stołu.

Wuj i ciotka Kamila tłumaczą, że nic nie wiedzieli o jego dramacie

Potrzebujesz pomocy albo jesteś świadkiem przemocy?



Jesteś świadkiem przemocy lub masz podejrzenia, że komuś dzieje się krzywda? Osoby, które mieszkają w sąsiedztwie osób, które podejrzewają o stosowanie przemocy, powinny pomóc potencjalnym ofiarom na kilka sposobów. Warto reagować zwłaszcza wtedy, gdy: słyszysz awantury, krzyki, płacz lub nietypowe hałasy. Świadkowie przemocy mogą porozmawiać z osobą krzywdzoną i zaoferować jej pomoc lub bezpośrednio zgłosić swoje podejrzenia na policję, do Ośrodka Pomocy Społecznej lub na "Niebieską Linię", dzwoniąc pod numer 800 12 00 02. Warto pamiętać, że osoba krzywdzona często kryje sprawcę ze wstydu lub strachu - to jednak nie powinno zniechęcać do działania.

"Namawiamy do przyjrzenia się takim sytuacjom i udzielenia pomocy w celu przerwania przemocy. Weźmiesz wtedy udział w bardzo ważnym etapie przeciwdziałania przemocy - w interwencji. Twoja interwencja może zapoczątkować proces wychodzenia z przemocy osoby pokrzywdzonej, ale przede wszystkim może pomóc zapewnić jej bezpieczeństwo" - apeluje "Niebieska Linia". Więcej informacji znajdziesz na tej stronie. Jeśli występuje zagrożenie życia - dzwoń na numer alarmowy 112.