Atak w domu dziecka w Tomisławicach. Jest decyzja sądu. 19-letni Daniel trafił do aresztu

Do zdarzenia doszło we wtorek (9 maja) ok godz. 23 w domu dziecka w miejscowości Tomisławice (woj. łódzkie). - Do placówki wszedł 19-latek, który zaatakował ostrym narzędziem 10 osób. W wyniku ataku śmierć na miejscu poniosła 16-letnia, podopieczna. Pięć innych osób trafiło do szpitala, ich stan nie zagraża życiu. Kolejne cztery osoby otrzymały pomoc medyczną na miejscu - poinformowała kom. Aneta Sobieraj, rzeczniczka KWP w Łodzi.

Tomisławice. Daniel przebywa w areszcie. Grozi mu dożywocie

W czwartek (11 maja) prokuratura postawiła Danielowi zarzuty: zabójstwa Oliwii i usiłowania zabójstwa pięciu osób przebywających w domu dziecka w Tomisławicach. 19-latek przyznał się do winy. Grozi mu dożywocie. W piątek (12 maja) trafił do aresztu, gdzie spędzi trzy miesiące. - Jak zawsze w tego rodzaju poważnych sprawach będzie sporządzony wywiad środowiskowy o podejrzanym, a także będzie badany stan poczytalności w chwili czynu, dlatego zostaną powołani biegli z zakresu psychiatrii i psychologii - wskazała rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Sieradzu prok. Jolanta Szkilnik.

Lekarz 8-letniego Kamila: Takie dzieci trafiają do nas regularnie. Szara strefa jest duża

Atak w Tomisławicach. Motywem prawdopodobnie jest zawód miłosny

Daniel poznał Oliwię w Zespole Szkół Specjalnych w Warcie, do której razem chodzili. Zostali parą. - Jednym z motywów, który brany jest pod uwagę jako najbardziej prawdopodobny, jest zawód miłosny, że na tym tle doszło do kłótni - cytuje rzecznika Komendanta Głównego Policji insp. Mariusza Ciarkę TVP. 19-latek w chwili zatrzymania był trzeźwy. "Pobrano od niego krew do badań na zawartość środków odurzających" - czytamy w komunikacie.

Zbrodnia w domu dziecka. 19-latek oskarżony o zabójstwo 16-latki

Zawsze mówił "dzień dobry". "Musiał być w szale"

Jak czytamy w "Gazecie Wyborczej", Daniel chciał "wyrwać" Oliwię z domu dziecka. - Zamierzał zrobić prawo jazdy, kupić samochód i wynająć mieszkanie w Sieradzu. Opowiadali, że wspólnie tam zamieszkają i znajdą pracę. Chcieli się pobrać - powiedziała znajoma rodziny 19-latka. - Widziałem ich nieraz, przechadzali się tutaj. Znać nie znałem, tyle co z widzenia. Zawsze mówił "dzień dobry", powiedział "wesołych świąt", jak były święta. Normalny chłopak. A ona? Spokojna, delikatna, maleństwo dosłownie. Nie potrafię zrozumieć, co się stało. Musiał być w szale - wyznał jeden z mieszkańców Tomisławic. - Widywałem Daniela. Obserwowałem, jak dorasta. Zawsze się uśmiechnął, ręką machnął, głową kiwnął. Taki przyjemny chłopaczek. Powiem szczerze: wiem, że on to zrobił. A i tak nie potrafię uwierzyć - dodał kolejny.