Ośmiolatek wbiegł przed maskę nadjeżdżającego samochodu. "Do końca życia to zapamiętam"

Na kanale "Stop cham" od lat publikowane są nagrania przedstawiające niebezpieczne sytuacje na drogach. Filmy przesyłają najczęściej uczestnicy tych zdarzeń, którzy zarejestrowali je na swoich kamerach samochodowych. W czwartek 11 maja na kanale pojawiło się nagranie z Legnicy (woj. dolnośląskie) przedstawiający groźnie wyglądające potrącenie ośmioletniego chłopca. Na szczęście w wyniku zajścia dziecko nie odniosło żadnych obrażeń.

Legnica. Ośmiolatek wbiegł wprost pod samochód. Kierowca nie zdążył wyhamować

Nagranie zostało zarejestrowane 10 maja na ulicy Lwowskiej w centrum Legnicy. Kierujący pojazdem mężczyzna, jedzie przepisowo. W tle słychać jego rozmowę z pasażerem. Nagle zza zaparkowanego po lewej stronie jezdni samochodu wybiega mały chłopiec. Kierowca, pomimo niewielkiej prędkości, nie ma najmniejszych szans zahamować. Uderza w dziecko, które z impetem odbija się od maski. Chłopiec natychmiast się podnosi, informując wszystkich, że nic mu się nie stało co, jak poinformował kierowca, potwierdziły także późniejsze badania przeprowadzone w szpitalu. "Na nagraniu wygląda to groźnie, ale na szczęście chłopak po zbadaniu przez lekarza w szpitalu został wypuszczony do domu" - cytuje słowa mężczyzny Stop Cham.

Mężczyzna, który przesłał nagranie, poinformował, że film publikuje "ku przestrodze". "Wysyłam to, bo może, któryś rodzic przed wypuszczeniem tak młodego człowieka pomyśli dwa razy oraz jakiś młody kierowca zobaczy, że nie można jeździć szybko po takich uliczkach, bo nawet przy tych 28km/h, jakie miałem na liczniku, można nie wyhamować" - czytamy. "Ja już do końca życia to zapamiętam i ten młody człowiek zapewne również"- podkreślił.

Zarzuty internautów wobec kierowcy

Pod filmem natychmiast pojawiły się komentarze internatów. Część z nich twierdziła, że film powinno się pokazywać w szkołach, inni dzielili się swoimi, podobnymi doświadczeniami, jeszcze inni komentowali zachowanie kierowcy. Z tego względu mężczyzna postanowił odnieść się do wysuwanych w jego kierunku zarzutów. Jego zdaniem z powodu zajścia nie będzie miał problemów, ponieważ zdaniem policji wina leżała po stronie dziecka. Podkreślił także, że pomimo skierowania sprawy do sądu dla nieletnich, najprawdopodobniej nie dostanie żadnej kary.