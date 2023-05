Miał wykorzystać 13-letnią sąsiadkę. Areszt dla 55-letniego mężczyzny

Funkcjonariusze gdańskiej policji zatrzymali 55-latka podejrzanego o pedofilię. Mężczyzna miał molestować i obcować seksualnie ze swoją 13-letnią sąsiadką. 7 maja do sądu trafił wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny.

Gdańsk. 55-latek miał wykorzystywać swoją 13-letnią sąsiadkę

- Z ustaleń na podstawie zebranego materiału dowodowego wynika, że podejrzany dopuścił się obcowania płciowego z małoletnią poniżej 15. roku życia, a także innych czynności seksualnych wobec tej osoby. Postępowanie w tej sprawie pozostaje w toku - tłumaczył w rozmowie z Radiem Gdańsk prokurator Mariusz Duszyński z Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Jak poinformowała pomorska rozgłośnia, przestępstwo popełnione przez 55-latka, nie było jednorazowe. Do powtarzających się kilkukrotnie czynów miało dochodzić na Ujeścisku - jednym z osiedli Gdańska. Z informacji podanych przez prokuratora Duszyńskiego wynika, że przestępstwa były popełniane w różnym czasie.

55-letniemu mężczyźnie postawiono zarzut popełnienia przestępstwa polegającego na obcowaniu płciowym z osobą małoletnią poniżej lat 15 i doprowadzenia do innych czynności seksualnych z tą osobą

- powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową, cytowany przez serwis eska.pl prokurator Mariusz Duszyński.

Areszt dla podejrzanego o pedofilię

W ubiegłym tygodniu, 7 maja, do sądu trafił wniosek o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Decyzją sądu podejrzany 55-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów i złożył w tej sprawie obszerne wyjaśnienia. Postępowanie prowadzi Prokuratura Rejonowa Gdańsk-Śródmieście, która pracuje nad ustaleniem okoliczności zajścia. Za obcowanie płciowe z osobą małoletnią poniżej lat 15 mężczyźnie grozi do 12 lat pozbawienia wolności.