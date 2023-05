Zwłoki dziecka w wychodku. Wcześniej do szpitala zgłosiła się kobieta, która niedawno rodziła

Na terenie jednej z posesji w Piekoszowie (powiat kielecki, województwo świętokrzyskie) w środę 10 maja pojawili się policjanci. W rozmowie z portalem echodnia.eu młodsza aspirant Małgorzata Perkowska-Kiepas z KMP w Kielcach przekazała, że na zlecenie prokuratury prowadzone są czynności w sprawie podejrzenia przestępstwa. Chodzi o przerwanie ciąży za zgodą kobiety.

Piekoszów. Policjanci znaleźli w wychodku zwłoki płodu. Prokuratura prowadzi śledztwo ws. podejrzenia przerwania ciąży

Z ustaleń dziennikarzy wynika, że wcześniej do jednego ze szpitali w Kielcach zgłosiła się młoda kobieta. Po przeprowadzeniu badań lekarze stwierdzili, że pacjentka musiała niedawno rodzić. Medycy natychmiast powiadomili odpowiednie służby.

Policjanci dowiedzieli się, że kobieta mieszka w podkieleckim Piekoszowie. To właśnie tam na terenie jednej z posesji miało najprawdopodobniej dojść do porodu lub poronienia. Gdy funkcjonariusze udali się pod wskazany adres, odnaleźli ciało płodu. Zwłoki dziecka były w wychodku.

Dokładny wiek płodu i to, czy był w stanie samodzielnie funkcjonować poza organizmem matki, ma pomóc ustalić sekcja zwłok. Śledczy będą sprawdzali, czy doszło do naturalnego poronienia, czy do przestępstwa. - Szczegółowo wyjaśniamy okoliczności w tej niezwykle delikatnej sprawy - przekazała portalowi młodsza aspirant Małgorzata Perkowska-Kiepas.