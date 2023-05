Policja zatrzymała podejrzanego o pobicie 80-letniego księdza. Proboszcz ma swoje podejrzenia

W miniony piątek pobity został emerytowany ksiądz z parafii NMP Królowej Polski w Pionkach (powiat radomski, województwo mazowieckie). Poszukiwania sprawcy trwały kilka dni. Funkcjonariusze zatrzymali osobę, która może być odpowiedzialna za napaść. W ustaleniu tożsamości zatrzymanego miały pomóc nagrania z monitoringu.

Policja zatrzymała mężczyznę podejrzanego o pobicie księdza w Pionkach

Policja zatrzymała mężczyznę, który jest podejrzany o napaść na 80-letniego duchownego. Sprawca uderzył w plecy i popchnął księdza, który w wyniku tego doznał lekkich obrażeń i trafił do szpitala. Jak informuje WP, funkcjonariusze od soboty poszukiwali sprawcy napaści na duchownego, chociaż mężczyzna nie chciał początkowo składać zawiadomienia.

"Policjanci prowadzili czynności w kierunku uszkodzenia ciała. Bardzo szybko wytypowany został sprawca m.in. dzięki nagraniu z monitoringu" - poinformowała PAP w środę rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu podinspektor Katarzyna Kucharska.

Pionki. 80-letni ksiądz został pobity. Proboszcz wypowiedział się w sprawie

Jak informowaliśmy, duchowny został zaatakowany, kiedy wracał z posługi u chorych. Do zdarzenia doszło po godzinie 13:00 na wysokości boiska Zespołu Szkół Średnich w Pionkach, od strony al. Królewskiej. Ksiądz został przewrócony i pobity przez mężczyznę. Obecnie nie wiadomo, co było powodem agresji w stronę duchownego. Proboszcz parafii powiedział jednak o swoich przypuszczeniach.

"Ksiądz ubrany w strój duchowny, komżę z bursą z olejem chorych, wracał na plebanię po odwiedzeniu chorych, do których szedł z Najświętszym Sakramentem. Dla sprawcy ten fakt ani to, że atakuje starszą, 80-letnią osobę, nie miały znaczenia. Być może zrobił to tylko dlatego, że był to ksiądz, osoba duchowna" - twierdzi proboszcz parafii w Pionkach, ksiądz Mariusz Wincewicz, cytowany przez portal Diecezji Radomskiej. Diecezja poinformowała również, że ks. kan. Leon Czerwiński był budowniczym kościoła NMP Królowej Polski w Pionkach. W trakcie jego działalności pełnił funkcję jako proboszcz. W 2018 roku mężczyzna przeszedł na emeryturę. Od tamtej pory pozostał w parafii jako rezydent. Ponadto duchowny został odznaczony tytułem "Zasłużonego dla Miasta Pionki".