Ośmioletni Kamil trafił do szpitala w Katowicach w poniedziałek 3 kwietnia po tym, jak dziecko odwiedził jego biologiczny ojciec i odkrył, że chłopiec ma rozległe poparzenia. Do nich miało dojść najpewniej 29 marca, ponieważ następnego dnia dziecko nie zjawiło się w szkole, a 35-letnia matka Kamila powiedziała wychowawcy, że chłopiec oparzył się wrzątkiem z herbaty. Lekarze z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II walczyli o życie Kamila przez miesiąc. W poniedziałek 8 maja poinformowali o jego śmierci.

REKLAMA

Zobacz wideo "Potrzebujemy narodowej strategii walki z przemocą wobec dzieci"

Szpital zdecydował, co stanie się z maskotkami i zabawkami po śmierci Kamila

Teraz szpital opublikował kolejny wpis dotyczący Kamila. Jak zdradzili lekarze, w ciągu ostatniego miesiąca ludzie byli bardzo mocno poruszeni historią dziecka. "Przez cały czas pobytu Kamilka w naszym szpitalu wysyłali Państwo do chłopczyka pocztówki, maskotki i zabawki. Niektórzy z Was ofiarowali Kamilkowi bardzo osobiste pamiątki, medaliki i różańce. To były bardzo wzruszające gesty, pełne empatii i miłości do tego biednego dziecka. Bardzo za to dziękujemy" - napisał szpital na Facebooku.

"Wszystkie te zabawki, maskotki i kartki z życzeniami należą do Kamilka. Dlatego zdecydowaliśmy, że zostaną złożone przy grobie chłopczyka po uroczystości pogrzebowej. Natomiast piękny różaniec z Medjugorie, przekazany przez jedną z pań, zostanie umieszczony w naszej niezwykłej Kaplicy Aniołów Stróżów" - czytamy dalej w oświadczeniu placówki.

''Nie jesteśmy żółtodziobami''. Minister odpowiada osobom z niepełnosprawnościami

Pogrzeb Kamila odbędzie się w sobotę w Częstochowie. "Przynieście kolorowe baloniki"

Pogrzeb Kamila odbędzie się w sobotę 13 maja o godzinie 13 na Cmentarzu Kule w Częstochowie (ul. Cmentarna 47). "Dla Kamilka przynieście kolorowe baloniki z helem, które wspólnie puścimy w niebo, oraz misie, które Kamilek kochał, aby mu je położyć na grobie. Jeśli ktoś chciałby też przynieść zabawki dla Fabianka i jego rodzeństwa, to też można" - napisał w mediach społecznościowych Piotr Kucharczyk, który zaangażował się w pomoc dla ośmiolatka. Ze względu na sytuację finansową rodziny pan Piotr zorganizował też zbiórkę na pogrzeb dziecka, a potrzebną kwotę udało się już zebrać.

Wójt Jaworza zmarł na Sardynii. Prokuratura rozpoczęła śledztwo

"Twoja walka była długa i ciężka. Niejeden dorosły człowiek nie dałby rady. Ty walczyłeś do samego końca (...). Byliśmy myślami, uczuciami, sercem i modlitwą przez cały czas tej ciężkiej walki, jaką toczyłeś. To takie niesprawiedliwe. Nie tak miało być. Nie zapomnimy Cię - pozostaniesz na zawsze w naszej pamięci. Pożegnamy Cię godnie i z szacunkiem, na jaki zasługujesz, nasz Mały Wielki Bohaterze" - napisano na stronie zbiórki.