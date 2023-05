MOPS po śmierci Kamila z Częstochowy. "Zrobiliśmy wszystko, co było w naszych kompetencjach"

Prokuratura przedstawiła ojczymowi Kamila, Dawidowi B., zarzuty usiłowania pozbawienia życia swojego pasierba, poprzez polewanie dziecka wrzątkiem i rzucanie nim na rozgrzany piec węglowy, doprowadzając do ciężkich obrażeń ciała. Ośmiolatek miał oparzenia głowy, klatki piersiowej i kończyn. Kamil miał zostać skatowany przez ojczyma 29 marca. Dopiero po interwencji pana Artura, biologicznego ojca chłopca, Kamil 3 kwietnia trafił do szpitala. 10 maja odbędzie się sekcja zwłok chłopca - po niej kwalifikacja czynu dla 27-latka ma być zmieniona.



Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie prok. Tomasz Ozimek w rozmowie z Onetem przekazał, że wątpliwości śledczych budzi też to, czy wszyscy, którzy wiedzieli o sytuacji rodziny, zareagowali prawidłowo. - Od początku badamy wątek możliwości niedopełnienia obowiązków przez pracowników MOPS w Częstochowie oraz Olkuszu, a także placówki oświatowej, do której uczęszczał chłopiec - przekazał prokurator. Śledczy zabezpieczyli dokumentację i przesłuchali świadków. Ze względu na trwające ustalenia, śledczy nie udzielają dodatkowych informacji.

MOPS po tragedii w Częstochowie. "Gdy pracownik dostrzega, że rodzina nie funkcjonuje prawidłowo, otrzymuje wsparcie innych pracowników"

Rodzina B. od 2021 roku była objęta wsparciem pracowników socjalnych - najpierw w Częstochowie, a następnie w Olkuszu. W czerwcu 2022 roku MOPS w tym pierwszym mieście złożył wniosek do sądu o tzw. zabezpieczenie dzieci w pieczy zastępczej. Sąd nie przychylił się jednak do tego wniosku.

W marcu 2023 roku 35-letnia Magdalena B. i 27-letni Dawid B. wrócili z szóstką dzieci do dawnego miasta. Jak przekazała dyrektorka MOPS w Częstochowie, Ośrodek Pomocy Społecznej w Olkuszu miał przekazać jedynie informację, że rodzina wróciła do Częstochowy i "nic poza tym". Małgorzata Mruszczyk zdementowała więc, by OPS przesłał MOPS-owi pełną dokumentację rodziny. Dyrektorka twierdzi, że ma też pismo z policji, która stwierdziła, że w rodzinie Kamila nie dochodziło do przemocy.

Kuratorium oświaty po kontroli w szkole Kamila z Częstochowy

Jak zaznaczyła, po powrocie do Częstochowy MOPS musiał "zacząć z rodziną pracę od nowa". - Zazwyczaj w środowisko wchodzi jedna osoba, ale gdy pracownik dostrzega, że rodzina nie funkcjonuje prawidłowo, otrzymuje także wsparcie innych pracowników. I tak było w tym przypadku - powiedziała w rozmowie z Onetem Małgorzata Mruszczyk. Wspomniane "nieprawidłowe funkcjonowanie" nie dotyczyło jednak przemocy fizycznej.

Ostatnia wizyta pracownika socjalnego u rodziny B. miała miejsce 29 marca rano. Wówczas rozmowę przeprowadzono z matką Kamila. Ośmiolatek był w szkole (co zostało potwierdzone w placówce oświatowej). Najprawdopodobniej to jeszcze w tym dniu doszło do tragicznych zdarzeń.

Kamil z Częstochowy nie żyje. Sąsiedzi: Dawid B. "uwziął się" na 8-latka

Hejt na pracowników MOPS-u w Częstochowie. "Słyszymy, że to my powinniśmy leżeć tam, gdzie leży Kamilek"

- Mogę zapewnić, że nasi pracownicy zrobili w tej sprawie wszystko, co było w naszych kompetencjach. Byliśmy w kontakcie ze szkołą Kamila, z policją, z sądem, z kuratorem - przekazała dyrektorka MOPS, która w tej sprawie zeznawała już przed prokuraturą. - Ludziom często wydaje się, że łatwo jest pomagać, a urzędnikom tym łatwiej, bo działają na podstawie przepisów, które dają im konkretne narzędzia. Ale nas często te przepisy także ograniczają i często jesteśmy zmuszeni zwracać się do innych jednostek i instytucji - powiedziała Murszczyk dodając, że nawet najlepsze procedury nie pozwolą w 100-proc. przewidzieć wszystkich zachowań.

- Jesteśmy porażeni bestialstwem, jakiego dopuścił się Dawid B., ale niestety, to co zrobił odbija się także na nas, pracownikach socjalnych. Słyszymy, że to my powinniśmy leżeć tam, gdzie leży Kamilek. Boję się o siebie i swoich pracowników, bo skala hejtu, jaki się na nas wylewa jest ogromna - powiedziała dyrektorka MOPS-u w Częstochowie. Sprawę gróźb wysyłanych za pośrednictwem telefonów czy skrzynek mailowych bada już policja.