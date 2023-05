Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk w opublikowanym w mediach społecznościowym wpisie odniósł się do śmierci ośmioletniego mieszkańca miasta. "Jestem wstrząśnięty tragedią i cierpieniem, jakie spotkały małego Kamila" - napisał Matyjaszczyk.



Częstochowa. Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk skomentował śmierć ośmioletniego Kamila

"Skrzywdzili go ci, którzy powinni być jego troskliwymi i kochającymi opiekunami. Takie okrucieństwo po prostu nie mieści mi się w głowie, bo przecież wszystkie dzieci powinny czuć się bezpiecznie i żyć otoczone miłością swoich rodziców i bliskich" - napisał 9 maja w mediach społecznościowych prezydent Częstochowy.



"Nie możemy być bierni, kiedy cierpią inni. Nie możemy odwracać wzroku, gdy dzieci doświadczają przemocy" - dodał. Włodarz miasta napisał również, że ma nadzieję, że "prokuratura i sąd, wnikliwie i obiektywnie zbadają wszystkie przyczyny tragedii chłopca i właściwie osądzą winnych". Zwrócił też uwagę, że "jednostki miejskie i służby społeczne ściśle współpracują z wymiarem sprawiedliwości i przekazały im całą wiedzę dotyczącą sprawy Kamila". Także tę objętą klauzulą poufności, "którą nie mogły podzielić się z zainteresowanymi sprawą mediami".

Prezydent Częstochowy zapowiedział również, że polecił "prześledzenie wszystkich wewnętrznych procedur działających na poziomie miasta, które mogą mieć wpływ na skuteczność podejmowanych przez jednostki i służby interwencji związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie".

Częstochowa. Skatowany przez ojczyma ośmioletni Kamil zmarł w szpitalu

8 maja Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II poinformowało, że ośmiolatek zmarł. "Kamilek zmarł dziś rano. Bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca była postępująca niewydolność wielonarządowa. Doprowadziła do niej poważna choroba oparzeniowa i ciężkie zakażenie całego organizmu, spowodowane rozległymi, długo nieleczonymi ranami oparzeniowymi". Medycy poinformowali także, że chłopiec "korzystał z zaawansowanych metod leczenia, m.in. z respiratoterapii, dializoterapii oraz wysokospecjalistycznej aparatury ECMO, zapewniającej wspomaganie krążenia i pozaustrojowe natlenianie krwi". "Był pod ciągłą, niezwykle troskliwą opieką naszego personelu medycznego. To wszystko niestety nie wystarczyło, aby uratować chłopca" - napisali medycy.

5 kwietnia ojczym Kamila, Dawid B., usłyszał zarzut usiłowania pozbawienia życia dziecka. Zarzucono mu również, że znęcał się nad chłopcem ze szczególnym okrucieństwem - bił go, polewał wrzątkiem i rzucał na piec węglowy - powodując oparzenia i złamania kończyn. Magdalena B., matka Kamila, jest podejrzana o narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia. Kobieta nie reagowała, gdy mąż znęcał się nad chłopcem. Zarzuty przedstawiono także siostrze Magdaleny B. i jej mężowi, którzy mieszkali w tym samym mieszkaniu.



Prokurator generalny Zbigniew Ziobro po śmierci chłopca poinformował na Twitterze, że polecił "zmianę oceny zarzucanego sprawcy czynu, z usiłowania zabójstwa na zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Za tak bestialską zbrodnię na bezbronnym dziecku powinna zapaść najsurowsza kara".