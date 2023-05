Kamil był uczniem Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 28 w Zespole Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie od 1 września 2022 r. do 16 października 2022 r. Następnie jego rodzina przeniosła się do Olkusza i tam też chłopiec uczęszczał do szkoły specjalnej. W 2023 roku Magdalena B. z Dawidem B. i szóstka dzieci wróciły znów do Częstochowy. Kamil ponownie został uczniem swojej poprzedniej szkoły.

Kontrola w szkole Kamila. Ośmiolatek miał się cieszyć z powrotu do dawnej szkoły. "Nie było nic niepokojącego"

Pod koniec marca Kamil został skatowany przez swojego ojczyma, a następnie trafił do szpitala w Katowicach. Na polecenie Śląskiej Kurator Oświaty w szkole Kamila przeprowadzona została kontrola doraźna z przestrzegania praw dziecka i ucznia, zapewnienia uczniowi właściwej opieki i pomocy czy współpracy z rodzicami i wspomagania wychowawczej roli rodziny. Teraz o wynikach kontroli poinformowała Urszula Bauer w rozmowie z PAP.

"W wyniku kontroli ustalono, że przed ponownym przyjęciem ucznia do szkoły wychowawca, wiedząc, że rodzina wraca do Częstochowy, skontaktował się 27 lutego 2023 r. telefonicznie z kuratorem rodziny, w celu uzyskania informacji o sytuacji rodzinnej dziecka. Kurator przekazała wychowawcy Kamila, że jego biologiczny ojciec wykazuje zainteresowanie dzieckiem" - przekazała kuratorka oświaty Urszula Bauer w oświadczeniu przesłanym PAP. Szkoła otrzymała też informację od matki ucznia, że rodzina poszukuje w Częstochowie nowego mieszkania. Wówczas zaproponowano umieszczenie Kamila w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym, jednak jego matka odmówiła.

Kamil z Częstochowy nie żyje. Sąsiedzi: Dawid B. "uwziął się" na 8-latka

Kamil wrócił do szkoły 1 marca 2023 roku. Po dokonaniu "wielospecjalistycznej oceny" szkoła zmieniła indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dla Kamila. Wychowawca klasy opisywał, że chłopiec był zadowolony z powrotu do szkoły i dawnych kolegów. Mimo problemów z mową wykazywał chęć kontaktowania się z rówieśnikami, nauczycielami, chętnie się bawił i uczestniczył w zajęciach. Miał też nowe przybory szkolne i zeszyty. Wychowawca nie zauważył, by zachowanie Kamila zmieniło się po pobycie w Olkuszu. "Jego zdaniem 'nie było nic niepokojącego'. Uczeń został objęty zajęciami rewalidacyjnymi oraz terapią logopedyczną. Problemy ucznia z mową stanowiły barierę w jego komunikowaniu się" - przekazało kuratorium w oświadczeniu.

Tylko jedna sytuacja wzbudziła niepokój szkoły. Kamil przyszedł na lekcje z rozciętą wargą oraz zasinieniami na policzkach i rączkach

Jedyna sytuacja, która wzbudziła niepokój wychowawcy i dyrektora, miała miejsce 8 marca 2023 roku. Kamil przyszedł do szkoły z rozciętą wargą, zasinieniem na rączkach i policzkach. Potem przyznał, że boli go prawa ręka. Matka tłumaczyła, że dziecko potknęło się o próg i wywróciło przed wyjściem do szkoły. Wersję tę potwierdził inny domownik - kuzyn ośmiolatka. Następnego dnia wychowawca ponownie zadzwonił do matki prosząc ją o pilną konsultację z lekarzem. Potem okazało się, że na rękę Kamila trzeba było założyć gips.

Kamil na zdjęciach ze szkoły ma siniaki i gips. Czarnek broni nauczycieli

30 marca Kamil nie przyszedł do szkoły, a jego matka przekazała, że chłopiec oblał się gorącą herbatą i oparzył buzię. Kobiecie zalecono pilną wizytę u lekarza z dzieckiem. Później Magdalena B. przekazała, że Kamilowi przepisano "dwie maści", ale wróci dopiero po świętach wielkanocnych. 1 kwietnia wychowawca wysłał SMS z pytaniem o zdrowie Kamila. 3 kwietnia kobieta odpisała, że syn nie chce jeść więc do szpitala zawiezie go jego biologiczny ojciec. To właśnie pan Artur później przekazał wychowawcy, że Kamil jest zabierany helikopterem do szpitala w Katowicach.

Po tym zdarzeniu kuzyni i brat Kamila uczestniczyli w szkole w spotkaniach z psychologiem. "Nauczyciele oraz pomoc nauczyciela, którzy mieli kontakt z Kamilem w czasie jego pobytu w szkole, oświadczyli, że oprócz sytuacji z urazem ręki, zasinieniem policzka i przeciętą wargą, które zaobserwowano u chłopca 8 marca 2023 r. nie zauważyli żadnych niepokojących zachowań chłopca lub urazów ciała. Kamil nie zgłaszał żadnych dolegliwości, chętnie uczestniczył w zajęciach na miarę posiadanych możliwości. Starszy brat i kuzyni, którzy uczęszczają do tej samej szkoły, nigdy nie rozmawiali o jakiejkolwiek niepokojącej sytuacji, która mogła mieć miejsce w czasie ich wspólnego zamieszkiwania" - napisała Urszula Bauer i dodała, że nauczyciele nie widzieli żadnych śladów, które wskazywałoby na to, że Kamil mógł być ofiarą przemocy.