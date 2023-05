Suczka rasy amstaff była katowana przez 24-letniego właściciela. W mediach społecznościowych ukazało się nagranie, na którym widać, jak zwierzę wisi na smyczy zaczepionej wysoko na drzwiach. W tym czasie mężczyzna z całej siły kopie bezbronnego psa.

Malbork. Znęcał się nad suczką amstaffa. Zwierzę było powieszone na drzwiach i kopane jak worek

Jak poinformowała pomorska policja, dzięki interwencji funkcjonariuszy z Komendy Powiatowej Policji w Malborku oraz dzięki współpracy z przedstawicielami Malborskiego Stowarzyszenia Przyjaciół Zwierząt "Reks", doszło już do zatrzymania agresywnego 24-latka. Nagranie zostało udostępnione m.in. przez Fundację "Judyta" pod tym linkiem, jednak ostrzegamy - nie jest ono odpowiednie dla wrażliwych odbiorców.

"Policjanci dokładnie sprawdzają okoliczności tego przestępstwa, docierają do świadków i ustalają czy mężczyzna w przeszłości dopuszczał się podobnych czynów" - czytamy w oświadczeniu. "Nagranie zostało zabezpieczone do dalszego postępowania, które prowadzone jest w kierunku znęcania się nad zwierzęciem" - przekazali dalej policjanci. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu, w poniedziałek 8 maja zaplanowano czynności procesowe. Za znęcanie się nad zwierzętami grożą mu trzy lata pozbawienia wolności.

Fundacje chcą odebrać psa od rodziny sprawcy. Nieoficjalnie: Molly trafiła pod opiekę brata Szymona Ch., który jest policjantem

Jak informuje Fundacja dla Szczeniąt "Judyta", suczka ma na imię Molly i ma około czterech lat. Z ustaleń wolontariuszy wynika, że 24-letni Szymon Ch. znęcał się nad nią od dłuższego czasu. Mężczyzna miał być też agresywny w stosunku do ludzi.

Policja przekazała jedynie, że pies trafił pod opiekę członka rodziny mężczyzny. Z kolei Fundacja "Judyta" nieoficjalnie informuje, że tym "członkiem rodziny" jest brat Szymona Ch., który pracuje jako policjant. "Przerażająca jest niewiedza Funkcjonariuszy Prawa o Ustawie o Ochronie Zwierząt, w której nigdzie nie jest napisane, że psa może zabezpieczyć rodzina zatrzymanego - jak można dopuścić do takiego zaniedbania procedur. Sprawa jest bardzo podejrzana i nie możemy tego tak zostawić" - czytamy na stronie.

Informację tę próbowaliśmy potwierdzić w biurze prasowym Komendy Powiatowej Policji w Malborku. Czekamy na oficjalny komunikat, który ma zostać przesłany mediom jeszcze dziś.

"Zwierzę w dniu jutrzejszym MUSI ZOSTAĆ ODDANE odpowiedniej Instytucji i zostać natychmiast przebadane przez obiektywnego lekarza weterynarii oraz behawiorystę/zoopsychologa" - zaznacza Fundacja. Jak czytamy, we wtorek 9 maja wolontariusze stowarzyszenia wraz z Malborskim Stowarzyszeniem "Reks" ma domagać się wydania psa z rąk brata oprawcy i przejęcia zwierzęcia przez Fundację "Judyta". "Poczyniliśmy również kroki prawne, aby sprawa nie została zamieciona pod dywan. Sprawa jest wielowątkowa i jak już pisaliśmy - w grę wchodzi nie tylko znęcanie się nad zwierzęciem" - czytamy na stronie.