Lubuskie. Przepuścił 14-latkę na przejściu dla pieszych. Potrącił ją inny kierowca [WIDEO]

Do niebezpiecznego potrącenia 14-latki doszło w minioną sobotę (6 maja) około godziny 14.30 na ulicy Kościuszki w Szprotawie (województwo lubuskie). Za kierownicą siedział 78-letni kierowca. Sprawę nagłośnił portal NewsLubuski.pl, który otrzymał dostęp do nagrania z monitoringu miejskiego dokumentującego wypadek.

REKLAMA

Zobacz wideo Autosacrum 2023. Tak wygląda wielkie święcenie samochodów w Podkowie Leśnej

Potrącenie nastolatki w Szprotawie. Wszystko się nagrało

Na opublikowanym w serwisie YouTube nagraniu z kamer miejskich widać 14-latkę zbliżającą się do przejścia dla pieszych. Dziewczynka przed wejściem na pasy rozgląda się w obie strony. Jadący po dalszym pasie ruchu kierowca białego pojazdu osobowego zatrzymał się przed przejściem, by umożliwić pieszej przedostanie się na drugą stronę. Widząc to, nastolatka zdecydowała się wejść na pasy wprost pod nadjeżdżającą z drugiej strony Mazdę. Za kierownicą pędzącego samochodu osobowego siedział 78-latek. Mężczyzna zaczął hamować dopiero po potrąceniu pieszej, ostatecznie zatrzymując się kilkadziesiąt metrów dalej.

Protestował na trasie Marszu Papieskiego. Dziś ma zarzuty. "Nie zgadzam się"

Powiat żagański. 78-latek potrącił 14-latkę na przejściu dla pieszych

W wyniku potrącenia 14-latka upadła dopiero kilka metrów od przejścia, na którym została potrącona. Na materiale wideo widać, jak siła uderzenia dosłownie obraca bezwładnym ciałem pieszej. Na miejsce szybko wezwano odpowiednie służby, które zajęły się udzieleniem pomocy poszkodowanej. Z powodu odniesionych obrażeń dziewczynka została przewieziona do szpitala. Funkcjonariusze prowadzą postępowanie wyjaśniające w sprawie zdarzenia drogowego z udziałem starszego kierowcy.