Pionki. 80-letni ksiądz pobity w biały dzień. Policja szuka sprawcy

Ksiądz Leon Czerwiński, emeryt i rezydent parafii NMP Królowej Polski w Pionkach (województwo mazowieckie, powiat radomski) został zaatakowany w miniony piątek na wysokości boiska Zespołu Szkół Średnich, od strony alei Królewskiej. Stało się to biały dzień, tuż po godzinie 13:00. Duchowny wracał akurat z pierwszopiątkowej posługi u chorych.

Pionki. Ktoś pobił 80-letniego księdza. "Być może tylko dlatego, że był to ksiądz"

"Ksiądz był ubrany w stój duchowny, komżę z bursą z olejem chorych, wracał na plebanię [...] z Najświętszym Sakramentem. Dla sprawcy ten fakt ani to, że atakuje starszą, 80-letnią osobę, nie miały znaczenia. Być może zrobił to tylko dlatego, że był to ksiądz, osoba duchowna" - stwierdził proboszcz parafii w Pionkach, ksiądz Mariusz Wincewicz, cytowany przez portal Diecezji Radomskiej. Oświadczenie w sprawie pobicia rozesłał do wszystkich parafii miasta.

Mazowieckie. Sprawę pobicia księdza bada policja

Poszkodowany ksiądz Czerwiński trafił do szpitala. Po badaniach został zwolniony do domu. "Wraca do sił, choć z widocznymi zewnętrznymi obrażeniami" - opisał ksiądz Wincewicz. Sprawą pobicia 80-letniego duchownego zajęli się policjanci. Proboszcz prosi ewentualnych świadków zdarzenia o kontakt z miejscową policją.

Ksiądz kanonik Leon Czerwiński był pierwszym proboszczem parafii NMP Królowej Polski w Pionkach i jej budowniczym. Pełnił posługę od 1984 do 2018 roku, kiedy to w wieku 75 lat przeszedł na emeryturę. Został odznaczony tytułem "Zasłużonego dla Miasta Pionki".