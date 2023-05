Kamilek 3 kwietnia trafił do Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka im. św. Jana Pawła II w Katowicach z obrażeniami głowy, wielonarządowymi uszkodzeniami ciała, złamaniami obu rąk i nogi oraz rozległymi oparzeniami. Chłopiec był maltretowany, prawdopodobnie przez 27-letniego ojczyma Dawida B. Piekło w Częstochowie przerwał biologiczny ojciec, który zawiadomił policję.

Ojciec pożegnał się z synem. "Liczę na cud"

Pan Artur, biologiczny ojciec Kamila, w sobotę (6 maja) pożegnał się z synem. Towarzyszył mu ksiądz oraz personel szpitala. - Z każdą godziną jest coraz gorzej, serce wydolne jest tylko na 3 procent, mózg jeszcze pracuje… Liczę na cud i proszę o to Boga oraz wszystkich, którym zależy na moim dziecku - przekazał dziennikarzom "Faktu".

Opowiadał, że Kamilek leży w dużej sali, gdzie podłączony jest do aparatury. - Lekarze poprosili mnie, bym mówił do synka, że to pomoże. Przytuliłem go. Potrzymałem za rączkę... - wyznał. - Kamilku nie zostawiaj nas, czeka na ciebie braciszek, proszę cię synku, tatuś jest przy tobie, Kamilku nie zostawiaj nas - wspominał słowa, które mówił synowi. - Kamilek płakał, on słyszał, co do niego mówię… Zobaczyłem łzy na jego oczach - dodał. Pan Artur martwi się też o drugiego syna, który trafił do placówki opiekuńczej. Jak mówi, Fabian źle znosi rozłąkę i ciągle dopytuje o Kamilka.

Stan zdrowia Kamilka z Częstochowy jest bardzo ciężki

Ośmiolatek ma poparzone 25 proc. powierzchni ciała. Przeszedł dotąd cztery operacje - usunięto martwicę z ran i położono przeszczep skóry. Lekarze na bieżąco informują o jego stanie zdrowia, który w ostatnich dniach jest bardzo ciężki. "Postępują choroba oparzeniowa i ostra niewydolność oddechowa oraz rozwija się ciężkie zakażenie całego organizmu. W związku z tym konieczne było wdrożenie u dziecka zaawansowanych procedur medycznych. Kamilek jest obecnie podłączony do wysokospecjalistycznej aparatury ECMO, zapewniającej wspomaganie krążenia i pozaustrojowe natlenianie krwi. Cały czas pozostaje w śpiączce farmakologicznej na oddziale intensywnej terapii" - przekazał 4 maja szpital w komunikacie na Facebooku.

Dr Andrzej Bulandra, koordynator Centrum Urazowego dla Dzieci w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, przekazał dziennikarzom "Faktu", że cały czas trwa walka o życie dziecka. Zaangażowani w nią są anestezjolodzy i chirurdzy, którzy zamykają rany oparzeniowe. - Te rany są już zagojone, ale pozostaje bardzo ciężki stan ogólny pacjenta - dodał. - Rana oparzeniowa jest jałowa, dopiero w ciągu 24-48 godz. dochodzi do kolonizacji tej rany przez bakterie, czyli do rozwinięcia się zakażenia. Wczesne udzielenie pomocy, opatrzenie tej rany, powoduje, że do tego zakażenia nie dochodzi albo przebiega ono w sposób łagodniejszy - poinformował.

Lekarz 8-letniego Kamila: Takie dzieci trafiają do nas regularnie. Szara strefa jest duża

Częstochowa. Ojczym go przypalał. Matka nie reagowała

Do tragicznych wydarzeń doszło 29 marca na częstochowskim Stradomiu (woj. śląskie). Dawid B., 27-letni ojczym Kamilka, miał rzucać go na rozgrzany piec, polewać wrzątkiem i przypalać papierosami. Ośmiolatek trafił do szpitala dopiero 3 kwietnia, ponieważ zarówno jego matka Magdalena B., jak i mąż kobiety nie wezwali pomocy. Para została zatrzymana przez policję.

Dawid B. odpowie za usiłowanie zabójstwa chłopca. Z kolei Magda B. stanie przed sądem za narażenie syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Stwierdzono również, że pomagała partnerowi znęcać się nad chłopcem. Prokuratura postawiła też zarzuty ciotce i wujkowi ośmiolatka, którzy mieszkali z nim, jego matką i ojczymem, a nie reagowała na krzywdy wyrządzane dziecku.

Siostra 8-letniego Kamila: Jak słyszeli, że wracają, zaczynali się trząść

Jesteś świadkiem przemocy lub masz podejrzenia, że komuś dzieje się krzywda? Osoby, które mieszkają w sąsiedztwie osób, które podejrzewają o stosowanie przemocy, powinny pomóc potencjalnym ofiarom na kilka sposobów. Warto reagować zwłaszcza wtedy, gdy: słyszysz awantury, krzyki, płacz lub nietypowe hałasy. Świadkowie przemocy mogą porozmawiać z osobą krzywdzoną i zaoferować jej pomoc lub bezpośrednio zgłosić swoje podejrzenia na policję, do Ośrodka Pomocy Społecznej lub na "Niebieską Linię", dzwoniąc pod numer 800 12 00 02. Warto pamiętać, że osoba krzywdzona często kryje sprawcę ze wstydu lub strachu - to jednak nie powinno zniechęcać do działania. "Namawiamy do przyjrzenia się takim sytuacjom i udzielenia pomocy w celu przerwania przemocy. Weźmiesz wtedy udział w bardzo ważnym etapie przeciwdziałania przemocy - w interwencji. Twoja interwencja może zapoczątkować proces wychodzenia z przemocy osoby pokrzywdzonej, ale przede wszystkim może pomóc zapewnić jej bezpieczeństwo" - apeluje "Niebieska Linia".