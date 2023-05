Częstochowa. Policjant chciał pomóc uderzonej kobiecie. Zaatakowała jego 8-letniego syna

Do kuriozalnej sytuacji doszło w Częstochowie (woj. śląskie) na rondzie Praw Kobiet. Policjant z Komisariatu VI Policji miał dzień wolny od pracy i podróżował ze swoim 8-letnim synem samochodem, gdy nagle dostrzegł szarpiącą się parę. Funkcjonariusz podjął interwencję po tym, jak mężczyzna uderzył swoją partnerkę tak mocno, że ta upadła na ziemię.

REKLAMA

Zobacz wideo Rowerzysto! Uważaj i poznaj znaki drogowe

Częstochowa. Chciał pomóc uderzonej kobiecie. Ta zaatakowała jego małoletniego syna

Gdy kryminalny próbował wyjaśnić powód zachowania agresywnego partnera, ten rzucił się na niego z pięściami. Mężczyzna zignorował fakt, że ma do czynienia z policjantem i nie zrezygnował z prób uderzenia go. W międzyczasie poszkodowana kobieta zdołała podnieść się z ziemi i niespodziewanie uderzyć w twarz siedzącego w samochodzie 8-letniego chłopca. Słysząc płacz i nawoływanie syna, funkcjonariusz ruszył odciągnąć od niego agresywną kobietę. Wtedy para wspólnie go zaatakowała.

Odbetonują ważny plac w Częstochowie? "Powstał 20 lat temu. Świat się zmienił"

Pomógł kryminalnemu w potrzebie. Otrzymał oficjalne podziękowania

Sytuację uratował przypadkowy kierowca, który zatrzymał się, by pomóc napadniętemu funkcjonariuszowi. Mężczyźni wspólnie obezwładnili rzucających się partnerów i przekazali ich w ręce wezwanego patrolu policji. W wyniku zatrzymania wyszło na jaw, że agresywny mężczyzna był poszukiwany w związku z karą więzienia, którą miał odbyć. Para usłyszała już zarzuty. 27-latek poniesie konsekwencje naruszenia nietykalności cielesnej oraz gróźb, jego 28-letnia partnerka odpowie natomiast za naruszenie nietykalności cielesnej dziecka. Kobieta została objęta dozorem policyjnym, a jej partner został umieszczony w areszcie, gdzie odbywa zaległą karę. Komendant Miejski Policji w Częstochowie osobiście spotkał się z kierowcą, który nie pozostał obojętny na sytuację. Młodszy inspektor Dariusz Kiedrzyn wręczył mężczyźnie również pisemne podziękowania.