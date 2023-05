Chcieli się zemścić na byłej dziewczynie. Doszło do tragedii. Zapadły wyroki dla sprawców

W czerwcu 2021 roku czterech mężczyzn napadło na mieszkańców gospodarstwa w miejscowości Nowe Ślepce w powiecie świdwińskim. Motywem rozboju była chęć zemsty na byłej dziewczynie znajomego. Przy próbie kradzieży samochodu osobowego jeden z mężczyzn śmiertelnie potrącił 64-letnią kobietę. 5 kwietnia 2023 roku w Sądzie Okręgowym w Koszalinie ogłoszono wyroki.

Bulwersujące wyroki w sprawie śmiertelnego potrącenia kobiety

Wyroki w sprawie usłyszało łącznie pięciu mężczyzn. Kierujący pojazdem Łukasz B. za nieumyślne spowodowanie śmierci, usiłowanie rozboju i kierowanie gróźb karalnych ma spędzić w więzieniu trzy i pół roku. Dodatkowo ma zapłacić trojgu bliskim ofiary po 10 tys. zł na poczet częściowego zadośćuczynienia. W trakcie ogłoszenia wyroku sędzia Anna Pisarczyk, cytowana przez Polskie Radio Koszalin uznała, że oskarżonemu Łukaszowi B. nie można przypisać zarzutu zabójstwa. "Żadne okoliczności nie wskazywały na to, żeby Łukasz B. miał jakikolwiek zamiar, aby pozbawić Marię L. życia" - przekazała sędzia.

Ponadto orzekająca w sprawie Anna Pisarczyk uzasadniła niski wymiar kary dla Łukasza B. m.in. niekaralnością oraz okazaniem skruchy przez oskarżonego. "Sąd miał na uwadze przede wszystkim to, że jest (on) osobą do tej pory niekaraną, jest też sprawcą młodocianym, w zasadzie przyznał się do zarzucanych mu czynów w ten sposób, że opisał swój udział, opisał przebieg zdarzeń, okazał skruchę" - wskazała w uzasadnieniu. Trzej pozostali mężczyźni biorący udział w napadzie także usłyszeli wyroki. Piotr Sz. będący bratem pomysłodawcy rozboju ma spędzić w więzieniu cztery lata i cztery miesiące. Alan B. oraz Dawid M. usłyszeli wyrok czterech lat pozbawienia wolności. Z kolei Artur Sz. który bezpośrednio nie uczestniczył w napaści, został skazany na trzy lata więzienia za podżeganie do rozboju.

Brutalna napaść zemstą na byłej partnerce

Do napaści doszło w 12 czerwca 2021 roku w miejscowości Nowe Ślepce. Artur Sz. poinformował swojego brata Piotra o pomyśle zemsty na swojej byłej partnerce. Wówczas Piotr Sz. wraz z nowo poznanymi na plaży w Kołobrzegu mężczyznami pojechał do gospodarstwa rodziny Aleksandry R. w zamiarze pobicia członków jej rodziny oraz kradzieży samochodu osobowego. Po przybyciu na miejsce napastnicy natychmiast rzucili się na krewnych byłej partnerki Artura Sz. Mężczyźni zaatakowali m.in. jej ojca. "Zaatakowali mnie od tyłu i po tym, gdy upadłem, jeden z nich przyłożył mi nóż go gardła. Zażądał kluczyków od samochodu i pieniędzy" - cytuje ofiarę dziennik "Fakt". "Następnie usłyszałem groźbę: jak się ruszysz, to cię zarżnę. Dostałem kilka uderzeń trzonkiem noża w twarz" - brzmiały słowa ojca Aleksandry R.

Niewinna kobieta zginęła pod kołami samochodu

Kluczyki znajdowały się w stacyjce samochodu. Napastnicy nalegali, żeby za kierownicę wsiadł 19-letni Łukasz B., który nie posiadał uprawnień do prowadzenia pojazdu. Mężczyzna przez pewien czas nie był w stanie wycofać. Kiedy udało mu się wrzucić wsteczny bieg, gwałtownie ruszając do tyłu, potrącił znajdującą się za nim 64-letnią kobietę. Uderzona z dużą siłą Maria L. znalazła się pod kołami pojazdu. Kobieta zmarła na miejscu. Napastnicy podjęli decyzję o pieszej ucieczce z miejsca zdarzenia. W jej trakcie Piotr Sz. miał powiedzieć Łukaszowi B. o śmiertelnym potrąceniu. Zaskoczony 19-latek twierdził, że nie widział stojącej za nim kobiety. Wszyscy mężczyźni zostali błyskawicznie ujęci przez policję. W trakcie śledztwa podkreślali, że mieli w zamiarze jedynie nastraszyć rodzinę Aleksandry R. i ukraść jej ojcu samochód.