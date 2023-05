8-letni Kamil z Częstochowy nadal w śpiączce. Lekarz opowiedział, jak wygląda walka o jego życie

Od przyjęcia maltretowanego ośmioletniego Kamila do katowickiego szpitala minął ponad miesiąc. Chłopiec pozostaje w stanie śpiączki farmakologicznej. - Kluczowe dni zaczęły się w momencie przyjęcia Kamilka do szpitala. Każdy dzień to jest bezpośrednia walka o jego życie. Głównie anestezjologów na oddziale intensywnej terapii. Ale jest też i nasza działalność chirurgiczna w postaci zamykania ran oparzeniowych. Te rany są już zagojone, ale pozostaje bardzo ciężki stan ogólny pacjenta - wyjaśnił w wywiadzie "Faktu" dr Andrzej Bulandra, koordynator Centrum Urazowego dla Dzieci w Górnośląskim Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

Lekarz Kamila z Częstochowy: Lawina zmian w organizmie

- Samo oparzenie (poza tym, że rana była zaniedbana i zakażona), nie było trudne do leczenia. Problemem jest narastająca i niepoddająca się skutecznemu leczeniu niewydolność wielonarządowa, spowodowana całą historią Kamila. Na to złożyło się bardzo wiele czynników: od oparzenia, po inne urazy, których doznał Kamil. Zakażenie się rozwinęło. Oparzenia i inne urazy wywołały lawinę zmian zapalnych w organizmie. Z tego powodu stan zdrowia Kamilka pogarsza się - powiedział lekarz.

Jak zaznaczył, problem wynika z uogólnionego zakażenia organizmu, do którego doszło u Kamila z powodu nieleczenia ran oparzeniowych w ciągu pierwszych dni po urazie. - Rana oparzeniowa jest jałowa, dopiero w ciągu 24-48 godz. dochodzi do kolonizacji tej rany przez bakterie, czyli do rozwinięcia się zakażenia. Wczesne udzielenie pomocy, opatrzenie tej rany, powoduje, że do tego zakażenia nie dochodzi albo przebiega ono w sposób łagodniejszy - powiedział dr Bulandra. Kamil dostał fachową pomoc dopiero po pięciu dniach. Wcześnie matka smarowała jego rany maściami, bo bała się zawieźć syna do szpitala.

Kamil podłączony do ECMO. Lekarz: Albo te płuca wyzdrowieją, albo nasze leczenie okaże się nieskuteczne

W czwartek szpital poinformował, że Kamil został podłączony do ECMO, czyli specjalistycznej aparatury, która natlenia krew i wspomaga krążenie. - Jej zadaniem jest zastąpienie płuc pacjenta oraz częściowo serca. Jest to pompa, która pompuje krew przez zestaw filtrów i membran. W trakcie pompowania krew natlenia się i taka natleniona krew wraca do organizmu pacjenta. ECMO stosuje się przy skrajnej niewydolności oddechowej - wytłumaczył dr Bulandra. - Im krócej stosuje się ECMO, tym lepiej. Urządzenie stosuje się do momentu, gdy płuca wyzdrowieją i podejmą swoją funkcję. Zwykle trwa to od kilku do kilkunastu dni - dodał. Na pytanie, "czy daje to nadzieję, że Kamilek wyzdrowieje?", lekarz odpowiedział: - Albo te płuca wyzdrowieją, albo nasze leczenie okaże się nieskuteczne.

Przypomnijmy: Do tragicznych wydarzeń doszło 29 marca na częstochowskim Stradomiu (woj. śląskie). Dawid B., 27-letni ojczym Kamilka, miał rzucać chłopca na rozgrzany piec, polewać wrzątkiem i przypalać papierosami. Ośmiolatek trafił jednak do szpitala dopiero 3 kwietnia, ponieważ zarówno jego matka Magdalena B., jak i mąż kobiety nie wezwali pomocy.

Para została zatrzymana przez policję. Dawid B. odpowie za usiłowanie zabójstwa chłopca. Z kolei Magda B. stanie przed sądem za narażenie syna na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Stwierdzono również, że miała pomagać partnerowi w znęcaniu się nad chłopcem. Prokuratura postawiła też zarzuty ciotce i wujkowi ośmiolatka, którzy mieszkali z nim, jego matką i ojczymem. Para miała nie reagować na krzywdy wyrządzane dziecku.