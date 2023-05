Makabryczne odkrycie w Ostródzie. Zwęglone zwłoki w kontenerze na śmieci. Znaleźli je strażacy

O makabrycznym odkryciu poinformował Państwową Agencję Prasową oficer prasowy warmińsko-mazurskich strażaków Grzegorz Różański, cytowany przez portal gazetaolsztynska.pl. Stan odnalezionych szczątków nie pozwolił dotychczas na stwierdzenie zarówno płci jak i wieku ofiary pożaru.

Ostróda. W trakcie gaszenia pożaru strażacy odkryli zwęglone ciało

Ostródzcy strażacy zgłoszenie o pożarze wiaty śmietnikowej przy ulicy Jana Pawła II otrzymali po północy w nocy z 5 na 6 maja. Pożarem objęte były pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów. W trakcie ugaszania ognia strażacy odkryli w kontenerze do zbiórki makulatury spalone zwłoki człowieka. W związku ze stanem odnalezionych szczątków policja dotychczas nie ustaliła płci oraz wieku ofiary. Tożsamość śledczy będą starali się poznać w trakcie prowadzonego dochodzenia. Wtedy także badane będą możliwe przyczyny pożaru.

Seria pożarów w woj. warmińsko-mazurskim

Obiekty takie jak wiaty śmietnikowe, czy same śmietniki bardzo często są celem seryjnych podpalaczy, którzy niejednokrotnie nie potrafią wytłumaczyć motywów swojego działania. Od lutego do kwietnia 2023 roku w Olsztynie w województwie warmińsko-mazurskim dochodziło do serii pożarów wiat śmietnikowych oraz pojemników na odpady. W związku z podejrzeniem podłożenia ognia, 5 kwietnia zatrzymano 45-letniego mężczyznę. Jak poinformował portal ostrodaflesz.pl na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego 45-latkowi postawiono łącznie sześć zarzutów dotyczących zniszczenia mienia, za które jak się okazało, w warunkach recydywy może mu grozić nawet do siedem i pół roku pozbawienia wolności.