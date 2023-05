Niewybuch przy siedzibie TVP w Warszawie. Do akcji wkroczyli saperzy

Do przypadkowego odnalezienia niewybuchu doszło w miniony czwartek (4 maja) na budowie parkingu podziemnego pod placem Powstańców Warszawy. Natrafił na niego operator koparki przeprowadzający prace ziemne. Na miejscu pojawili się saperzy.

Niewybuch przy siedzibie TVP. Pamięta czasy II wojny światowej

Zespół saperski przybył na miejsce około godziny 17.30, by zabezpieczyć, a następnie wywieźć zagrażający bezpieczeństwu przedmiot. "Niewybuch znajdował się na wysokości pl. Powstańców Warszawy nr 7" - poinformował Polską Agencję Prasową sierżant sztabowy Rafał Markiewicz z Komenty Stołecznej Policji. Pod tym samym adresem zlokalizowana jest siedziba TVP. Niewybuch pochodzi najprawdopodobniej z czasów II wojny światowej.

Jak postępować w przypadku znalezienia niewybuchu?

Policjanci ostrzegają przed podejmowaniem jakichkolwiek samowolnych działań w kierunku znalezionego przez nas niewybuchu. Próba jego przenoszenia, rozkręcania w celu rozbrojenia czy rzucania może bowiem zakończyć się dla nas tragicznie. W przypadku znalezienia niewybuchu należy niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie policję i poczekać na przyjazd odpowiednich służb. Zabranie do domu czy mieszkania niebezpiecznego znaleziska może wiązać się z koniecznością ewakuacji całego bloku lub najbliższych sąsiadów, a w konsekwencji prowadzić do poniesienia odpowiedzialności karnej. Pozostałości po działaniach zbrojnych to najczęściej: