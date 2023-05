25 kwietnia Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim wydał wyrok w sprawie molestowania seksualnego, którego dopuścił się mężczyzna pełniący rolę kościelnego w parafii św. Lamberta w Radomsku (woj. łódzkie, pow. radomszczański). Zdaniem sądu parafia powinna wypłacić ofierze odszkodowanie. Ta jednak zamierza odwołać się od wyroku.



Radomsko. Parafia musi zapłacić odszkodowanie za molestowanie przez osobę świecką

Parafia św. Lamberta w Radomsku zgodnie z wyrokiem sądu powinna zapłacić 190 tys. zł odszkodowania mężczyźnie, który jako nieletni padł ofiarą molestowania. Zasądzono też odsetki, liczone od lipca 2021 roku do momentu wypłaty całej sumy. Parafia ma również zapłacić 10 tys. złotych fundacji Stop Milczeniu w Gdyni, zajmującej się pomocą osobom, które zostały skrzywdzone przez duchownych. Została również zobligowana do pokrycia kosztów sądowych w wysokości 29 tys. złotych. - Oprócz tego parafia została zobowiązana do złożenia oświadczenia, w którym przeprosi powoda za zachowanie kościelnego, które stanowiło naruszenie dóbr osobistych powoda w postaci godności oraz nietykalności cielesnej - przekazała sędzia Agnieszka Leżańska, rzeczniczka Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.

- Już wcześniej Kościół był skazywany w podobnych procesach. Wtedy jednak sprawcami byli przedstawiciele Kościoła, duchowni. W tym wypadku jest to przełom, bo parafia musi odpowiedzieć finansowo za działanie świeckiego pracownika - przekazała mecenaska Anna Bufnal, reprezentująca poszkodowanego, cytowana przez TVN 24.

Parafia św. Lamberta w Radomsku zamierza odwołać się od wyroku

Proces był niejawny i trwał prawie dwa lata. Wyrok nie jest prawomocny. Rzecznik kurii częstochowskiej zapowiedział, że parafia św. Lamberta zamierza odwołać się od wyroku sądu i nie poczuwa się do odpowiedzialności. Kościelny, który dopuścił się przemocy, odbył już karę więzienia. Niedługo po zakończeniu procesu karnego wobec kościelnego, poszkodowany mężczyzna pozwał parafię w Radomsku.

Proces cywilny odbywał się przed Sądem Okręgowym w Piotrkowie Trybunalskim. Trwał od lipca 2021 do 25 kwietnia 2023 roku. - Mój klient wskazywał, że parafia jest odpowiedzialna za przemoc seksualną, która spotkała go ze strony kościelnego. Wskazywał, że to na terenie parafialnym dochodziło do kontaktów z dziećmi - powiedziała mecenaska Anna Bufnal.