Puławy. Pod gruzami zginęła jej ciocia i wujek. Anna odpowie przed sądem za wybuch gazu

W jednym z domów rodzinnych w Puławach (woj. lubelskie) doszło do wybuchu gazu, w wyniku którego zginęło starsze małżeństwo. Trzecia osoba - siostrzenica ofiar - z obrażeniami trafiła do szpitala. W toku śledztwa odkryto, że kobieta celowo miała doprowadzić do eksplozji. Z początkiem maja 2023 roku sprawę skierowano do Sądu Okręgowego w Lublinie. Proces Anny T. ma rozpocząć się jeszcze tej wiosny.

