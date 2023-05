Seminarium w Łowiczu przestanie działać. Biskup Dziuba musiał podjąć trudną decyzję

Diecezja łowicka ma zmagać się z deficytem powołań. Biskup Andrzej Dziuba już we wrześniu 2022 roku, podczas otwarcia roku akademickiego w seminarium duchownym w Łowiczu (województwo łódzkie), zapowiedział zamknięcie pewnego etapu uczelni. Wówczas naukę rozpoczynało zaledwie sześciu studentów. Teraz będą oni kontynuować studia w Warszawie - dokładniej w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym, które mieści się przy Krakowskim Przedmieściu.

REKLAMA

Zobacz wideo Pasławska: Kościół jest zobowiązany opiekować się ludźmi, powinien się oczyścić

Seminarium duchowne w Łowiczu przestało działać. Studenci zostali przeniesieni do Warszawy

"Z racji coraz mniejszej liczby kandydatów do kapłaństwa, po licznych konsultacjach, zdecydowałem, że nasze Seminarium zostanie od najbliższego roku akademickiego przeniesione do Warszawy. To była bardzo trudna decyzja, jednak trzeba było realnie zmierzyć się z tym wyzwaniem, aby nasza niewielka grupa kleryków mogła znaleźć najlepsze środowisko i warunki do rozwoju i formacji" - napisał biskup w liście pasterskim, który rozpoczął tydzień modlitw o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

Nie chcą pomnika Kaczyńskiego w centrum miasta. "To zbrodnia na tej przestrzeni"

Duchowny zaznaczył, że księża diecezji łowickiej są ze swoimi wiernymi "na dobre i na złe", co ma uwidaczniać się poprzez udzielanie sakramentów, spowiadanie parafian, zapewnianie posługi, organizowanie życie wspólnoty i dbanie o gospodarcze sprawy kościoła. "Patrzymy na tę nową rzeczywistość z nadzieją, wierząc, że Pan nas dalej prowadzi. Seminarium nie przestaje istnieć, ale będzie teraz działać na terenie Archidiecezji Warszawskiej, w większej wspólnocie. Stamtąd nowo wyświęceni księża będą posyłani do parafii naszej diecezji. Także Kościół Łowicki jest w drodze i musi zmierzyć się z tym nowym wyzwaniem" - napisał dalej biskup.

Krokodyl został zabrany z prywatnej posesji. Trwa walka o życie gada

"Dlatego też zawsze z nadzieją czekam na nowe powołania do służby kapłańskiej także z waszej parafii. Bardzo proszę o modlitwę tej intencji. Albowiem potrzebujemy naszych księży" - poprosił Dziuba i dodał, że prosi także o ofiary materialne, by przyszłym księżom można było zapewnić "całe zaplecze potrzebne do kształcenia i formacji". "Chcemy także dobrze wykorzystać, poprzez remont i adaptację, budynek Seminarium, który zostaje w Łowiczu, aby wciąż mógł służyć naszej diecezji. Będzie także w nim nadal część przeznaczona dla kleryków i naszego Seminarium" - napisał biskup łowicki.