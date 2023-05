Do dramatycznego odkrycia doszło w Radzyminie (powiat wołomiński, województwo mazowieckie). Specjaliści zostali wezwani do udrożnienia zatkanego kolektora w przepompowni ścieków, która znajduje się przy ulicy Wróblewskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Co robić, gdy jesteś świadkiem przemocy wobec dzieci?

Radzymin. Pracownicy odkryli w przepompowni ścieków zwłoki noworodka

Jak informuje portal wwl112.pl, w trakcie prac odkryte zostały zwłoki noworodka. Na miejsce od razu wezwana została policja. Funkcjonariusze prowadzili oględziny zwłok i zabezpieczyli ciało do sekcji. Rozpoczęte śledztwo oraz badania mają wskazać tożsamość zmarłego dziecka oraz przyczynę jego zgonu.

Sprawy nie chciała komentować Komenda Powiatowa Policji w Wołominie. Oficer prasowa miała odesłać lokalnych dziennikarzy do rzecznika prokuratury. Informację o makabrycznym odkryciu potwierdził jednak burmistrz Radzymina.

Zabójstwo dwóch dziewczynek w Kobylej Górze. Matka usłyszała zarzuty

Zwłoki noworodka w kolektorze ściekowym. "Ta dramatyczna sytuacja mogła skończyć się inaczej"

"Niestety te makabryczne doniesienia są prawdą. Przyczyną zatkania kolektora ściekowego okazały się zwłoki noworodka. Ta dramatyczna sytuacja mogła skończyć się inaczej. Pamiętajmy, że najbliższe 'okno życia', gdzie można w bezpiecznym miejscu pozostawić dziecko, którym z różnych powodów nie można się zająć, znajduje się w Warszawie przy ul. Kłopotowskiego 18 na Pradze" - napisał w mediach społecznościowych Krzysztof Chaciński.

************

Jesteś świadkiem przemocy lub masz podejrzenia, że komuś dzieje się krzywda?

Osoby, które mieszkają w sąsiedztwie osób, które podejrzewają o stosowanie przemocy, powinny pomóc potencjalnym ofiarom na kilka sposobów. Warto reagować zwłaszcza wtedy, gdy: słyszysz awantury, krzyki, płacz lub nietypowe hałasy.

Świadkowie przemocy mogą porozmawiać z osobą krzywdzoną i zaoferować jej pomoc lub bezpośrednio zgłosić swoje podejrzenia na policję, do Ośrodka Pomocy Społecznej lub na "Niebieską Linię", dzwoniąc pod numer 800 120 002. Warto pamiętać, że osoba krzywdzona często kryje sprawcę ze wstydu lub strachu - to jednak nie powinno zniechęcać do działania.

"Namawiamy do przyjrzenia się takim sytuacjom i udzielenia pomocy w celu przerwania przemocy. Weźmiesz wtedy udział w bardzo ważnym etapie przeciwdziałania przemocy - w interwencji. Twoja interwencja może zapoczątkować proces wychodzenia z przemocy osoby pokrzywdzonej, ale przede wszystkim może pomóc zapewnić jej bezpieczeństwo" - apeluje "Niebieska Linia".