Krakowscy policjanci we wtorek 25 kwietnia udali się pod adres w gminie Liszki. Funkcjonariusze podejrzewali, że ukrywa się tam poszukiwany 57-latek. Mężczyzna powinien odbyć karę pozbawienia wolności. Mundurowi nie spodziewali się, że po przybyciu na miejsce, zobaczą taki widok.

Kraków. 57-latek ukrywał się przed policją pod kołdrą. Mężczyzna posiadał maczetę

Policjanci z Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Krakowie kilkukrotnie zapukali do drzwi poszukiwanego. Podstawą wizyty był list gończy i dwa zarządzenia z sądu, aby doprowadzić 57-latka do zakładu karnego. Mężczyzna miał odbyć karę pozbawienia wolności za kradzież i groźby karalne z użyciem maczety, a także posiadanie niebezpiecznego narzędzia.

Funkcjonariusze poinformowali, że są z policji, jednakże odpowiedziała im cisza. Mundurowi postanowili wejść na balkon, żeby sprawdzić, czy rzeczywiście nie zastali nikogo w domu. Po zajrzeniu przez okno okazało się, że ktoś ukrywa się pod kołdrą. Policjanci zauważyli też wystające spod stołu stopy należące do drugiej osoby.

Kraków. Mężczyźni ukrywali się przed policją. Jednego z nich zdradziły stopy

Mundurowi zaczęli ponownie pukać i wołać poszukiwanego, ale żadna z osób przebywających w domu nie zareagowała. To stanowiło potwierdzenie dla policjantów, że ukrywającą się osobą jest poszukiwany mężczyzna, więc weszli do pomieszczenia siłą przez okno. Okazało się, że pod kołdrą znajdował się 57-latek. Drugi z domowników nie był poszukiwany, chował się pod stołem, aby stworzyć pozory, że nikogo nie ma w domu. Funkcjonariusze doprowadzili przestępcę do zakładu karnego, gdzie spędzi 16 miesięcy.