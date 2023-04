Gabinet stomatologiczny w Częstochowie jest przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i świadczy zabiegi w ramach kontraktu NFZ i oferuje leczenie w narkozie. W maju zostanie zamknięty, a do najbliższej takiej placówki pacjenci będą musieli dojeżdżać 130 kilometrów dalej.



Częstochowa. Osoby z niepełnosprawnością będą jeździć ponad 100 km do dentysty

Wiele osób z niepełnosprawnością nie umie spokojnie siedzieć na fotelu dentystycznym w trakcie zabiegu. Z tego powodu w trakcie leczenia mogą skorzystać z narkozy. Mieszkańcy Częstochowy, którzy korzystają z tej formy leczenia, niedługo stracą jedyny taki gabinet w swoim mieście i będą zmuszeni jeździć do lekarza aż do Łodzi, 130 km dalej. Maja Puczyńska z Częstochowy przekazuje, że jej córka, która cierpi na porażenie mózgowe i jest w spektrum autyzmu, korzystała z tej formy leczenia, ponieważ wizyta w prywatnym gabinecie wynosi nawet 9 tys. złotych - informuje TVN 24.

Kobieta dowiedziała się, że Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna przy ulicy Andersena, która ma gabinety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz dobrze przeszkoloną kadrę i świadczy zabiegi w narkozie, zostanie zamknięta do końca maja. Dojdzie do tego, ponieważ placówce wygasa kontrakt z NFZ.



- Osoby z niepełnosprawnościami muszą przyjmować specjaliści, u nas to stomatolodzy z najwyższymi kwalifikacjami, anestezjolog, wysoko wykwalifikowane pielęgniarki - komentuje lekarz dentysta Andrzej Kazek z przychodni na Andersa. - Do mnie i do innych rodziców dotarło, co to oznacza, że nasze dzieci po raz kolejny wyrzucone są poza nawias społeczny - przekazuje Puczyńska, cytowana przez TVN 24.

Przychodnia w Częstochowie działa od ponad 20 lat, przychodzą do niej pacjenci z południowej Polski. Placówka zgłosiła się do konkursu na kontrakt na kolejne pięć lat, jednak nie otrzymała umowy. NFZ miał zaproponować dwa razy mniejszą stawkę niż ta o którą prosiła przychodnia oraz niższą niż w zeszłym roku. Brak umowy oznacza, że pacjenci z niepełnosprawnościami będą musiały jeździć na leczenie do Łodzi lub leczyć się prywatnie w specjalnych gabinetach. - Ludzie nie zdają sobie sprawy, jaki to problem, wyleczyć zęby osobie z fobiami, lękiem. Trudno kontrolować zachowania takich dzieci, są często nieprzewidywalne - przekazała Edyta Karasik, cytowana przez TVN 24.

Częstochowa. Przychodnia ponownie weźmie udział w konkursie

Rodzice zwrócili się do częstochowskiego samorządu i powołali komitet. Sporządzili też apel dotyczący sprawy - zebrali prawie dwa tys. podpisów. Radni zwrócili się o pomoc do parlamentarzystów, aby ci zgłosili sprawę w śląskim oddziale NFZ.



"Zabiegi stomatologiczne dla osób z niepełnosprawnościami są trudne z uwagi na ograniczone możliwości porozumiewania się z pacjentami, co wynika z obiektywnego braku pełnej współpracy i komunikacji z pacjentem, z uwagi na ogólny stan jego zdrowia. Rada Miasta Częstochowy apeluje zatem o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia opieki stomatologicznej dla wskazanej powyżej grupy pacjentów" - przekazali twórcy apelu.

W apelu zwrócono się z prośbą o organizację dodatkowego konkursu "na realizowanie świadczeń ogólnostomatologicznych udzielanych w znieczuleniu ogólnym dla osób z niepełnosprawnościami w Częstochowie, na warunkach umożliwiających realizację tych świadczeń w ramach kontraktu z NFZ, przez przygotowane do tego podmioty lecznicze". Śląski oddział NFZ miał przedłużyć kontrakt z przychodnią do końca maja, po ingerencji częstochowskiego samorządu. Ponownie rozpisano też konkurs, a termin złożenia ofert mija 4 maja br.