Do komendy policji w Świdniku (woj. lubelskie, pow. świdnicki) zgłosił się mężczyzna, który twierdził, że po nawiązaniu internetowej znajomości jest szantażowany. 24-latek przyznał, że zgodził się na spotkanie online podczas którego się rozbierał.

REKLAMA

Więcej podobnych informacji znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zobacz wideo Hołownia i Kosiniak-Kamysz idą razem. "Podjęliśmy decyzję o wspólnym starcie w nadchodzących wyborach"

Świdnik. 24-latek rozbierał się przed kamerą, później był szantażowany

Mężczyzna zgłosił się na komendę, ponieważ po spotkaniu online z nowo poznaną kobietą był szantażowany. Rozmawiali w serwisie społecznościowym, po czym 24-latek dał się namówić na to, by rozebrać się przed kamerą. Nagranie później posłużyło jako narzędzie do szantażu.

Łukasz Piszczek wycięty z filmu o Lewandowskim. Brutalna szczerość

"Zaczął otrzymywać wiadomości zawierające groźby, że jeżeli na jego konto nie zostaną przelane pieniądze w kwocie 25 tys. euro, nagranie trafi do sieci oraz zostanie rozesłane do jego znajomych z kontaktów" - przekazała w komunikacie starsza aspirantka Elwira Domaradzka z Komendy Powiatowej Policji w Świdniku. Śledczy przestrzegają, aby nie udostępniać nikomu nagich zdjęć oraz nie uczestniczyć w podobnych internetowych spotkaniach.

Maryla pisała dziennik z warszawskiego getta. Teraz każdy może go przeczytać

Policja ostrzega przed internetowymi przestępstwami

Policjanci przypominają, że bardzo popularne stają się przestępstwa związane z nowymi technologiami. "Wśród nich są tzw. sexting oraz sextorion. Sexting to przesyłanie innym wiadomości z seksualną sugestią czy nawet erotycznych zdjęć. Sextorion to natomiast próba zmuszenia kogoś do określonego zachowania, wykorzystując do szantażu właśnie kompromitujące materiały o charakterze seksualnym" - informuje starsza aspirantka Elwira Domaradzka.