Dron nagrał tajemniczy obiekt nad Bydgoszczą. Czy to właśnie to rozbiło się w lesie? [WIDEO]

Nagranie, na którym widać nieokreślony obiekt, zostało zarejestrowane przez drona w ubiegły piątek (21 kwietnia) i udostępnione w mediach społecznościowych przez użytkownika o nazwie Krystianbwb. Mężczyzna, przeglądając nagrania, zauważył punkt, który szybko przemieszczał się nad ziemią. Filmik powstał w dzielnicy Fordon w Bydgoszczy, a kamera była wówczas skierowana na północ.

Tajemniczy obiekt spadł w lesie nieopodal Bydgoszczy. W internecie pojawiło się nagranie z drona

"Coś spadło na zachód od Bydgoszczy. W poniedziałek lub wcześniej. Wojsko sprawdza. W piątek w Fordonie leciało takie coś. Na zachód. Akurat nagrywałem inwestycję z drona w Fordonie. Na każdej klatce wyglądało tak samo, przez kilka sekund. Może to to?" - napisał mężczyzna na Twitterze.

Autor wyjaśnił, że przeanalizował tor lotu niezidentyfikowanego obiektu oraz położenie drona i doszedł do wniosku, że miejsce upadku nieznanego obiektu znajduje się w linii prostej od miejsca, skąd dokonał nagrania. "W teorii by pasowało. Zaznaczyłem mniej więcej miejsce, gdzie to można zobaczyć na filmie i lasy obok Zamościa. Czerwone kółko miejsce, gdzie był dron, czerwone kreski zakres widoczności z kamery" - dodał w komentarzach.

Autor nagrania: Myślałem, że to ptak, ale nie widać żadnych skrzydeł

Do autora nagrania dotarli dziennikarze "Faktu". Mężczyzna doprecyzował, że nagrywał film z wykorzystaniem droga około godziny 14. - Byłem wtedy mniej więcej nad terenem politechniki, a kamera drona była skierowana na północ. Nie widziałem ani nie słyszałem, żeby coś w tym czasie przelatywało w tej okolicy - wyjaśnił. Tajemniczy obiekt zauważył dopiero podczas montażu filmu.

W oczy rzucił mu się wówczas szybko poruszający się punk. - To była jedna z pierwszych klatek, pewnie dlatego to dostrzegłem. Myślałem, że to ptak, ale nie widać żadnych skrzydeł - powiedział "Faktowi".

Tajemniczy obiekt w podbydgoskim lesie. Czego na miejscu szukają służby?

Jak przekazał Maciek Kucharczyk z Gazeta.pl, znaleziony przedmiot mógł pochodzić z radzieckiej maszyny znajdującej się na uzbrojeniu polskich Sił Powietrznych. Serwis i obsługa takich sprzętów odbywa się właśnie w Bydgoszczy. Więcej informacji na temat potencjalnego pochodzenia obiektu znajduje się w artykule "Tajemnicze znalezisko jest bardzo blisko wyjątkowego lotniska. Latają tam samoloty, od których może coś takiego odpaść".